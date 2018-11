Nace la agencia de marketing digital Waukin Media Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 15:15 h (CET) Waukin Media es una agencia de marketing digital que se ha constituido en sociedad en este año 2018. Esta 'startup' goza de una reputación inmejorable entre sus clientes debido la calidad de sus servicios de gestión y asesoramiento en publicidad Waukin Media es una agencia de marketing digital especializada en campañas publicitarias de Google Ads, posicionamiento SEO y creación de contenidos. Afincada en Jerez de la Frontera presta servicio a clientes de toda España gracias a las facilidades de operar en el mundo online.

Aunque esta es es una empresa de reciente creación su equipo lleva trabajando en el sector publicitario como profesionales del marketing en buscadores desde el año 2015. Con el tiempo esta pequeña idea se ha convertido en un gran proyecto que busca atender a sus clientes con la mayor diligencia y profesionalidad.

Trabajar el marketing en buscadores y el posicionamiento SEO es fundamental para el éxito de cualquier empresa online. Y es ahí dónde entra Waukin Media brindando un asesoramiento personalizado a sus clientes que les ayude a cubrir las necesidades de su negocio.

Waukin Media es una agencia Google Partner

Obtener la insignia de Google Partner es fundamental para una agencia de marketing online. Esta certificación demuestra que Waukin Media posee los conocimientos necesarios para gestionar los diferentes tipos de campañas publicitarias de pago que pueden realizarse a través de Google Ads.

El trabajo y un afán de mejora continua hicieron que poco a poco Waukin Media se consolidase dentro del mundo del marketing. La inversión en Google Ads que gestiona el equipo de esta empresa creció y por ello son Google Partners desde diciembre del año 2016.

Utilizar Google Ads es un asunto complejo debido a la cantidad de posibilidades que ofrece la herramienta y a que ésta se actualiza cada cierto tiempo. Por todas estas razones desde el equipo de Waukin Media se recomienda contar con una agencia de profesionales y así maximizar la rentabilidad y conseguir los mejores resultados para cualquier negocio con independencia de que se trate de una tienda online o física.

Cómo se trabaja en Waukin Media

El trabajo en Waukin Media se centra en incrementar los beneficios de sus clientes. En un negocio online la promoción de los productos o servicios que atraigan a más usuarios y haga que suban las ventas es de vital importancia.

Para que esto se convierta en una realidad hay que conocer las características de los consumidores y es aquí dónde entra una agencia especializada capaz de interpretar los datos que ayuden a conocer mejor cómo funciona un mercado concreto.

La planificación de una estrategia publicitaria sirve para que sea más fácil conseguir rentabilidad y comprobar de manera objetiva cuáles son los puntos fuertes de una empresa y las áreas en las que todavía hay margen de mejora.

En Waukin Media se cuida la inversión de cada cliente para sacarle el máximo partido a los recursos disponibles. Conseguir más ventas por menos dinero es la recompensa a una buena gestión del marketing digital.

Los servicios disponibles en Waukin Media

En cuanto a la publicidad online Google Ads es la estrella de la empresa. Aparecer en Internet en el momento justo en el que un usuario busca los productos o servicios de un negocio, llegar al 90% de los usuarios de la red mientras navegan o informar a clientes interesados en comprar de las características de un producto. Todo esto y mucho más es lo que Waukin Media puede conseguir para sus clientes.

Y por supuesto, más allá de la publicidad de pago está el posicionamiento SEO y la creación de contenidos. Aparecer en Google y captar la atención de nuevos clientes es posible siempre que una web cuente con una estructura clara y con contenido relevante para los usuarios.

La historia de Waukin Media

El equipo de Waukin Media comienza su andadura en 2015 como una agencia de marketing en buscadores joven y dinámica. La responsabilidad y el compromiso con los clientes han hecho que este proyecto crezca hasta afianzar su posición en el mundo de la publicidad online.

El éxito de Waukin Media radica en el esfuerzo y en los resultados que obtienen sus clientes. Esta agencia ha demostrado lo que vale haciendo que sus clientes aumenten sus ingresos y mejoren su visibilidad en Internet.

Aunque se trata de una empresa ubicada en Jerez de la Frontera, un municipio de la provincia de Cádiz, su equipo da servicio en toda España. Cuándo se trata del entorno digital no importan las distancias a la hora de prestar soluciones publicitarias a distintas empresas.

Desde Waukin Media se afirma que la confianza es la clave para construir relaciones productivas y duraderas. Por este motivo, el crecimiento del negocio de sus clientes a lo largo del tiempo es una de sus prioridades.

En la actualidad, esta agencia de marketing cuenta con dos socios pero su intención es expandir tanto su cartera de servicios como su plantilla. El futuro se presenta lleno de retos y oportunidades que en Waukin Media están deseando afrontar.

Conocer a los socios fundadores de Waukin Media

Jose Antonio Neto: Director de Waukin Media. Trabaja como consultor SEO y SEM en Google Ads, Marketing en Buscadores y Analítica Web. Su especialidad son los proyectos relacionados con tiendas online, SEO técnico y analítica digital.

María Jesús Orellana: Content creator y SEM en Waukin Media. Realiza labores SEM y SEO On Page. Certificada por Google para hacer publicidad online en diferentes redes como Búsqueda, Shopping y Display.

