Un buen servicio de traducción: clave fundamental en la venta del eCommerce

Aire Traducciones, agencia de traducción e interpretación de Madrid, afirma que un servicio de traducción puede determinar el éxito o el fracaso en la facturación de un eCommerce. De acuerdo con los estudios, 3 de cada 4 eCommerce españoles pierden dinero por errores de traducción en su web, por lo que contratar un servicio de traducción profesional es vital para el negocio El eCommerce ha venido para quedarse y hoy es más que una realidad de negocio en España. De acuerdo con el Estudio Anual de eCommerce 2018 elaborado por IAB Spain en colaboración con la agencia de marketing Elogia, el 71 % de los internautas entre 16 y 65 años, es decir, un total de 19,4 millones de españoles, no ha podido resistirse a hacer clic sobre el botón comprar este año 2018.

Aire Traducciones, agencia de traducción e interpretación situada en Madrid y especializada en la traducción de webs y apps, reconoce la importancia de un buen servicio de traducción para eCommerce ya que afecta directamente a su facturación:

La página web es el escaparate de la empresa y debe respetar la imagen y valores corporativos para los visitantes de cualquier país que requieran de sus servicios.

Sin embargo, esto no es algo que resida en el imaginario de los empresarios como debería. De acuerdo con un análisis publicado por la consultora Hexagone: “El 80 % de los eCommerce españoles tienen errores importantes de traducción en su web, lo que puede ocasionar pérdidas de hasta un 15 % en las ventas”.

Este tipo de errores son especialmente significativos cuando el negocio se enfrenta a campañas de ventas tan significativas como el Black Friday, Ciber Monday o la campaña de Navidad, en las que los compradores se decantan con frecuencia por la compra a través de Internet.

Las compras extranjeras en el eCommerce español

De acuerdo con el citado estudio, los compradores extranjeros en el eCommerce español son fundamentales. Este tipo de cliente supone hasta un 17 % de los beneficios de los eCommerce, sobre todo en cuanto a volumen y ticket medio.

Se debe tener en cuenta que los extranjeros gastan un 18 % más que la media nacional a través de eCommerce, y que están dispuestos a pagar un porcentaje más elevado por compra internacional, envío y servicio de atención al cliente.

En este contexto, no es de extrañar, como afirma Aire Traducciones, la importancia que tiene una correcta traducción y adaptación al idioma en todo el proceso de compra online.

Como declara Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone:

“Para la venta en el canal online es fundamental la confianza generada en el cliente. Además de tener una web impecable, adaptada a dispositivos u optimizada en SEO, es muy importante cómo se relaciona con el cliente y, en este contexto, el idioma y la forma en que se comunica la web con el cliente es vital. Una web con errores gramaticales, faltas o simplemente en el que las fichas de productos no expliquen bien el producto en cuestión puede ocasionar un aumento en la fuga de clientes que puede ser determinante para el eCommerce”.

Sin embargo, las cifras no son muy positivas, ya que aproximadamente un 80 % de los eCommerce españoles no están preparados para la venta en otros idiomas, ni siquiera en inglés.

No solo es importante la traducción del eCommerce

Tener una web correctamente traducida no es lo único importante. Para cerrar una venta internacional correctamente debe existir una estrategia pensada para el comercio en el extranjero. Es decir, deben traducirse mails, servicio de atención al cliente, campañas de marketing etc. en definitiva, todo el proceso de captación, retención y conversión de usuarios de carácter internacional.

Y el asunto no es baladí, porque según las cifras, España es el tercer país de Europa que más visitan los compradores online europeos por detrás de Francia y Alemania.

Para asegurarse el éxito en la facturación internacional de un negocio, es por tanto, imprescindible, contar con los servicios de de una agencia de traducción especializada, que sepa adaptar el tono, el mensaje y todo el proceso de venta al potencial cliente internacional.