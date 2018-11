Coprava presenta su nueva generación de productos para mejorar la gestión diaria de las empresas Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 16:07 h (CET) Estas nuevas herramientas facilitan la gestión, control y supervisión de tareas, tanto habituales como puntuales, en diferentes sectores. Geolocalización, automatización de los procesos de cierre de nóminas, sistemas de gestión de sustituciones o la planificación de equipos, son algunos de esta nueva generación de productos Coprava, fabricante español especializado en el desarrollo de aplicaciones de gestión empresarial en tecnología web y con una gran base de clientes en múltiples sectores, amplía su oferta con una nueva generación de productos innovadores y orientados a mejorar la gestión diaria de cualquier compañía, permitiendo así, una mayor eficacia en las empresas.

Estas nuevas herramientas ayudan en la gestión, control y supervisión de tareas habituales o puntuales en diferentes sectores como por ejemplo, servicios, horeca, logística, hospitales o industria.

Nuevas herramientas de Coprava

Automatización y control de los procesos de cierre de nómina. El sistema combina la configuración económica avanzada que define el comportamiento de cualquier concepto aplicable a la nómina dependiendo de las particularidades de su contratación.

Cuadro de mando: esta herramienta aporta información para la toma de decisiones sobre el seguimiento del servicio, permitiendo una gestión rápida y eficaz, entre otros, de los recursos operativos, las sustituciones, las vacaciones, la producción diaria y horaria y los niveles de cumplimiento de los servicios.

CCH Mobile (la app definitiva para trabajador y empresa). Mediante esta app el trabajador puede consultar sus turnos de trabajo, solicitar las vacaciones, las órdenes de trabajo, las notificaciones y comunicación con la empresa, etc. Por su parte, la empresa puede controlar la eficacia diaria del servicio, los plannings diarios de la fuerza de trabajo, informes de actividades y seguimiento de proyectos, la imputación de incidencias de nómina, incidencias laborales o el control de la planificación, entre otras muchas opciones.

Gestión avanzada de KPI´s. Este instrumento tiene una triple utilidad: el ahorro, el análisis y una mayor tipología de información.

Sistema de gestión de sustituciones. Mediante una combinación de diferentes herramientas analíticas, se ha creado un sistema sencillo y eficaz para gestionar las sustituciones, que al final del proceso envía al ERP los datos relativos a cada sustitución, así como el control económico y operativo de las mismas.

Análisis inteligente del control presencial. Este módulo permite visualizar y gestionar las posibles diferencias entre la planificación teórica y el trabajo real de los equipos, además, mediante los procesos automáticos de rastreo e información, se está al tanto en tiempo real del trabajo de la plantilla.

Analítica de geoposicionamiento de la fuerza de trabajo. Esta utilidad logra llevar el control sobre los puntos de inicio y finalización de cada tramo de trabajo. También permite incorporar otro tipo de conceptos de seguimiento.

Team REPO (sistema de evaluaciones de desempeño). Permite la evaluación ilimitada, tanto a nivel interno como externo, por ejemplo, trabajadores, proveedores, clientes, proyectos, colaboradores, etc.

Incidencia del servicio. Este módulo ayuda a gestionar cualquier incidencia que pueda producirse en el día a día de la compañía. Unido a la funcionalidad de geoposicionamiento, anteriormente mencionada, aporta un gran control a los problemas que se producen en el día a día.

Permutas de turnos y sistema de planificación por equipos: permite flexibilidad a los trabajadores, siempre bajo el reglamento interno de cada empresa, 100% automático.

Así mismo, se ha realizado una ampliación de la funcionalidad en la lista de fabricantes con los que se integra CCH.

Por otro lado, Coprava ha creado un producto de Control Avanzado de Documentación, mediante el cual, se puede controlar la documentación de PRL, EPI´s etc. Además, en el día a día muestra notificaciones para avisar de la documentación pendiente, caducada o próxima a caducar.

Por su parte, Coprava también cuenta con el Gestor de Tareas (GTC), que ayuda a los clientes con una gestión avanzada de las tareas que realiza cada trabajador en su centro, desde el control económico, a la gestión diaria, las asignaciones, la definición de tareas o el control presencial.

Según Guillermo Sisí Martín, socio director Área Productos de Coprava, "GTC es la solución definitiva a la problemática de las tareas en cualquier empresa. Proporciona a gestores, jefes de departamento o planificadores las herramientas necesarias de planificación y gestión diaria de tareas. Dota de herramientas a los trabajadores para simplificar las órdenes de trabajo o ayudan en la documentación de una tarea. Facilita a los gestores la medición de la eficacia de las tareas o calcula los costes o liquidaciones de tareas específicas para trabajadores o clientes".

Sobre Coprava

Coprava es una compañía fabricante de software, 100% española, reconocida oficialmente como innovadora y especializada en el desarrollo de aplicaciones de gestión empresarial en tecnología web.

Lleva a cabo grandes proyectos de innovación tecnológica con el fin de facilitar la transformación digital en las empresas. Cuenta con un área de Productos, en la que donde crea, evoluciona y mantiene diversas soluciones, y un área de Servicios, desde la que se trabaja en proyectos a medida de las necesidades de cada Cliente.

Coprava trabaja para los sectores de banca, seguros, automoción, distribución, logística, contact center, abogacía, facility, entidades financieras, farmacéuticas y medios de comunicación, entre otros.

