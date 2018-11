Antonio Iglesias, nuevo Director General de Endeavor España Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 16:14 h (CET) Sus más de 15 años de experiencia internacional en el mundo de la consultoría, innovación y desarrollo de negocio, unido a su perfil emprendedor serán un impulso para el apoyo y asesoramiento de los emprendedores de la organización Antonio Iglesias sustituirá en la dirección de Endeavor a Adrián García-Aranyos, quien pasa a ser el nuevo Presidente Global de la organización Endeavor (www.endeavor.org.es), organización global sin ánimo de lucro destinada a la selección y apoyo a la escalabilidad de emprendedores de alto impacto, acaba de incorporar a Antonio Iglesias como Director General para España. El perfil de Antonio – con experiencia emprendedora y más de 15 años como consultor estratégico, director de producto e innovación y Business Development Manager en España, Estados Unidos y América Latina– supondrá un impulso para el crecimiento, la proyección estratégica y el desarrollo de negocio tanto de los Emprendedores Endeavor, como de la propia entidad.

Ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI), y con un MBA por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Antonio llega a Endeavor tras más de 5 años como directivo de Asurion, líder global en servicios de soporte y protección tecnológicos. Con anterioridad, Antonio desarrolló su carrera profesional como consultor y project leader en The Boston Consulting Group en las oficinas de Madrid y Nueva York, y co-fundó LSA Sports, una red social online para deportistas amateurs, universitarios y corporativos.

Iglesias sustituirá a Adrián García-Aranyos, quien ha pasado a asumir la presidencia de la organización a nivel global tras haber dirigido la filial española durante 5 años. García-Aranyos se encargará de liderar la estrategia global de la organización, que opera en más de 35 países.

Previamente García-Aranyos fue vicepresidente de Comunicación Corporativa para América Latina de JPMorgan Chase & Co., Director de Marketing y Co-director para América Latina del semanario británico “The Economist”, habiendo ejercido también puestos de responsabilidad en la Cámara de Comercio de España en EE.UU.

Sobre Endeavor

A través de un exigente proceso de selección, Endeavor elige a emprendedores en más de 35 países para catalizar su proyección a largo plazo, maximizando su potencial a través de su red de mentores y aliados. “Me incorporo a Endeavor para asumir el ilusionante reto de ayudar a los emprendedores y compañías españolas que cuentan con un enorme potencial en su camino hacia el éxito. Además, nos encontramos en un momento en el que el emprendimiento en España está en una fase creciente y disruptiva y cada vez son más las personas altamente cualificadas que apuestan por emprender”, afirma Iglesias.

Endeavor ha conseguido en sus más de 20 años de historia situarse entre las organizaciones empresariales no lucrativas más influyentes el mundo, y son más de 1.700 los emprendedores y empresas que han logrado maximizar su potencial gracias al apoyo otorgado por la entidad. Asimismo, Endeavor cuenta con una red de más de 4.000 mentores y consejeros locales para dar apoyo a las empresas que selecciona. Esto ha contribuido a que, de forma agregada, su red de emprendedores a día de hoy factura más de 15.000 millones de dólares al año y ha generado más de 1,5 millones de puestos de trabajo.

