30 años premiando los mejores Alimentos de España: quesos, aceites, vinos y jamón, entre otros

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 16:36 h (CET) Quesos Pajarete recogerá un nuevo galardón, el Premio Alimentos de España al mejor queso en una gala presidida por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebra el treinta aniversario de los Premios Alimentos de España, los galardones más longevos de este sector, acercándose a todos los públicos y a la sociedad con una gala conducida por Francine Gálvez y Fabián León, finalista de Masterchef, que rendirá homenaje a los 40 años de la Constitución.

Andalucía es la comunidad autónoma reconocida con el mayor número de premios con un total de siete. Han sido premiados los quesos gaditanos de Quesos Pajarete de Villamartín y Quesos El Bosqueño. Este galardón de suma a la extensa nómina de más de 100 premios conseguidos por Quesos Pajarete. También ha logrado el Premio a la Producción Ecológica para los más de doscientos años de tradición olivarera de Castillo de Canena Olive Juice, de Jaén, o el Premio Especial Alimentos de España para el mejor aceite de oliva virgen extra para Almazaras de la Subbética de Carabuey (Córdoba), que también ha sido reconocido en la categoría de mejor aceite de oliva virgen extra frutado verde amargo ex aequo con los Aceites Finca La Torre de Bobadilla (Málaga).También andaluz, de Pegalajar en Jaén, es el Aceite Campoliva, Premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra frutado verde dulce.

Francisco López Canís, presidente y fundador del Grupo Gourmet, recibirá en el transcurso de la gala el Premio Extraordinario Alimentos de España. También han sido premiados en las diversas categorías de esta edición Los Galayitos, por su restaurante centenario 'Los Galayos' de Madrid; Nestlé España, por su programa 'Solís Responsable'; las Destilerías Siderit, de Arce (Cantabria); el cochinillo de Cárnicas Tabladillo (Segovia); la merluza de pincho de Puerto de Celeiro (Lugo); la Federación Madrileña de Detallistas de la Carne (FEDECARNE) y Rebeca Crespo Cepeda, periodista de Radio 5, entre otros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) acogerá el próximo 29 de noviembre de 2018 la gala de entrega de la 30ª edición de los Premios Alimentos de España 2017. Estos galardones, que se entregarán en el Palacio de Fomento (Paseo de Santa Isabel 1, Madrid), son una celebración de la diversidad, excelencia y calidad de los alimentos de nuestro país, sustentada en la honestidad y el respeto y amor hacia el producto. La gala estará presentada por Francine Gálvez, periodista con una extensa trayectoria en programas como los Informativos de TVE1, y Fabián León, finalista de la primera edición de Masterchef.



Impulsados por el MAPA, estos premios se iniciaron en 1987. Desde entonces, se han convocado anualmente de forma ininterrumpida, consolidándose como uno de los instrumentos de promoción y apoyo al sector agroalimentario de mayor éxito. Estos treinta años de sólida trayectoria confirman que los Premios Alimentos de España se han convertido en un referente no solo para las empresas que optan a los galardones, sino para todo el sector agroalimentario y pesquero español, al ser los pioneros en subrayar el reconocimientos y apoyar institucionalmente los productos españoles.

Los mejores vinos y quesos de España

En la categoría de Mejores quesos el Premio Especial Alimentos de España ha recaído en Queixería Don Crisanto de Villalba, Lugo. Con la idea de estimular a los productores a obtener y comercializar quesos de calidad, mejorando su imagen y posición en el mercado, la Queixería Don Crisanto ha ganado también el premio al mejor queso madurado de vaca. El mejor queso madurado de oveja ha sido para la Quesería Ricardo Ramiro, de Eulate (Navarra) y el de cabra para Quesería Pajarete de Villamartín (Cádiz), premio que se suma al centenar de reconocimientos internacionales de este producto. En la categoría del mejor queso madurado de mezcla, el premio lo ha obtenido la también gaditana Quesos El Bosqueño, mientras que las Queserías Picos de Europa de Valdeón (León) han obtenido el reconocimiento al mejor queso madurado con moho o queso azul.

El MAPA a través de Alimentos de España premia también a los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, con la finalidad promocionar y dar a conocer los aceites de oliva vírgenes extra españoles de mayor calidad y estimular a los productores a obtener y comercializar aceites de calidad. En la campaña 2017-2018, el Premio Especial Alimentos de España para el mejor aceite de oliva virgen extra es para Almazaras de la Subbética de Carabuey (Córdoba), que también ha sido premiado en la categoría de mejor aceite de oliva virgen extra frutado verde amargo ex aequo con los Aceites Finca La Torre de Bobadilla (Málaga).También andaluz, concretamente de Pegalajar en Jaén, es el Aceite Campoliva, Premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra frutado verde dulce. Por último, se ha reconocido al aceite Casas de Hualdo de El Carpio de Tajo (Toledo) como el mejor aceite de oliva virgen extra frutado maduro.

Este año, el Premio Alimentos de España Mejor Vino 2018 ha recaído ex aequo en el vino 'S' de Aylés 2015, de la Bodega Abrera de Mezalocha (Zaragoza) de la D.O.P Aylés y, de la D.O.P. Navarra, en el vino Altos de Inurrieta 2014 de Bodega Inurrieta.

Los premiados Alimentos de España 2017

Un cochinillo al estilo segoviano que no entiende de fronteras, la merluza de pincho más consumida en España, una vida consagrada a difundir la gastronomía gourmet, un restaurante madrileño centenario de platos tradicionales, la fusión de tradición y vanguardia ecológica de una empresa familiar dedicada al olivo desde 1.870, el I+D+i en el sector de la destilería o el proyecto con los tomates más responsables son solo algunos de los premiados de esta edición.



Desde sus inicios, los Premios Alimentos de España cuentan con diferentes modalidades. Este año el Premio Extraordinario Alimentos de España ha recaído en Francisco López Canís, presidente y fundador del Grupo Gourmet, empresa editorial y de servicios, por su labor como promotor e impulsor de la gastronomía en España a través de revistas, como 'Club de Gourmets', y la 'Guía de Vinos Gourmets, Los Mejores de España', clubs de productos gastronómicos de calidad, como el 'Club de Vinos Gourmet' y 'La Alacena' y ferias, como 'El Salón de Gourmets'.



Un restaurante madrileño centenario 'Los Galayos', con sus recetas tradicionales y su buen hacer con el patrimonio gastronómico, histórico y cultural ha permitido que Los Galayitos obtengan el Premio a la Restauración.



Destilerías Siderit, de Arce (Cantabria) dedicada a la elaboración artesanal de bebidas espirituosas de alta calidad ha conseguido un Accésit a la iniciativa emprendedora en la Industria Alimentaria por su apuesta decidida por la I+D+i tanto en sus materias primas como en sus procesos de fabricación. La aventura de estos emprendedores empezó en medio de la crisis económica en una nave de 80 metros cuadrados fabricando 6.000 botellas al año. Hoy se han mudado a una nueva fábrica diez veces mayor y venden 250.000 unidades al año en más de 35 países. El 85% de sus ventas está en el exterior.



Los más de doscientos años de tradición olivarera de Castillo de Canena Olive Juice, de Jaén, se han alzado con el Premio a la Producción Ecológica. Esta empresa familiar cuyos orígenes se remontan a 1.780 ha sabido transformarse apostando por la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y la recuperación del medio ambiente, a través de actuaciones como el aprovechamiento ganadero y de restos de poda, la reducción de la huella de carbono y el uso de energías renovables.



Cárnicas Tabladillo, de Tabladillo (Segovia) es responsable de que el tradicional cochinillo asado al estilo segoviano se sirva en la mesas de más de 20 países. Pese a su reducido tamaño, esta empresa ha sido capaz de introducir técnicas innovadoras en la comercialización del cochinillo, hecho que le ha valido el Premio a la Internacionalización.



La merluza de pincho más consumida en España proviene de Puerto de Celeiro, Viveiro (Lugo). Este grupo empresarial recibirá el Premio a la Producción de la Pesca y de la Acuicultura por el nuevo enfoque que han otorgado a la gestión de la producción y comercialización con una estrategia de diferenciación a través de la sostenibilidad y la calidad de esta especie.



El programa 'Solís Responsable', desarrollado por Nestlé España recibirá el Premio a la Industria Alimentaria, un proyecto cuya aplicación se ha traducido en una notable mejora del impacto ecológico y que refleja cómo en la producción de salsa de tomate es posible implicar a todos los eslabones de la cadena de valor alimentaria.



En la categoría perteneciente a la Comunicación se concede un premio ex aequo para la Federación Madrileña de Detallistas de la Carne (FEDECARNE) y Rebeca Crespo Cepeda. FEDECARNE, con su revista 'La Carne', ha sabido evolucionar en los últimos años para superar el tradicional concepto de comunicación corporativa del gremio, y convertirse en un elemento de referencia en información general sobre comercio y consumo de carnes. Por su parte, se reconoce la labor de Rebeca Crespo, directora del programa 'Con nombre propio', que se emite en el medio público 'Radio 5' para dar a conocer las DOP e IGP españolas mediante información de carácter divulgativo.

