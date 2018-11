Consejos para una Navidad sin estrés que comparte tiendas.com

Apenas quedan cuatro semanas para Navidad. Ya llega la época más maravillosa del año, pero también una de las más estresantes. Hacer que la temporada navideña sea más agradable depende de cada uno, se puede detener el estrés o minimizar con estos consejos que propone tiendas.com Consejos para una Navidad sin estrés, quedan cuatro semanas

Con la búsqueda de regalos, preparar las comidas y las cenas, escoger la decoración, los niños de vacaciones enredando por la casa, y todo lo que conllevan las fiestas navideñas, la navidad puede parecer más un trabajo que unas vacaciones para muchas familias.

Consejos que proponen para una navidad sin estrés:

Enfocarse en lo que es más importante

Lo primero las tarjetas de felicitación, tienen que llegar a tiempo, pero que ese enorme montón de tarjetas navideñas no abrume, se ha de hacer la pregunta ¿cuáles son las 10 más importantes? Y ponerse a ello, enviarlas y poner el resto en la lista de cosas que quedan por hacer después. O simplemente enviar una tarjeta de felicitación navideña electrónica a todos los demás, ahorrará tiempo y además es ecológico.

Enlistar

Hacer una lista de regalos principal, para los que están en casa y familiares cercanos, una lista de la compras de decoración, el árbol de navidad, de comida y bebida, y una lista de compras personal con lo que uno necesita para estar genial estas navidades, como un vestido, un traje de chaqueta, unos zapatos, un abrigo, un bolso, maquillaje, ropa interior roja, etc.

Presupuesto

Anotar una cantidad para cada persona y artículo que se va a regalar en una lista. E intentar no salirse de esos números, para saber aproximadamente lo que se gastará y lo que se regalará, luego ya habrá tiempo para improvisar sino se encuentra lo que se busca o es más caro que el presupuesto.

Aprovechar las ofertas

Intentar comprar las mejores ofertas o encontrar los mejores descuentos de Black Friday, de Cyber Monday o buscando en comparadores de precios los productos que interesen.

Envolver los regalos según se van comprando

Esto ahorrará tiempo, y quitará un poco de estrés pensar que ya se tiene una parte hecha.

Si se viajará comprobar que se tiene toda la documentación necesaria para ello

La época de navidad suele dejar las comisarías de policía nacional sin apenas citas libres para renovaciones de carnets de identidad y pasaportes, pedir la cita online lo antes posible si no se tienen en regla todavía. Y contar con las restricciones de seguridad en los aeropuertos, preparar todo para poder llevar los regalos que se necesiten en la maleta que se facture y no olvidarse de llevar los certificados de residencia correspondientes que se necesiten. Cada navidad mucha gente se queda en tierra por no llevarlo. Y si no se pueden facturar los regalos de navidad, enviar los regalos por adelantado. Hacer el pedido online de regalos, y las empresas los pueden enviar directamente al destino de vacaciones. Ahorrar espacio en la maleta, no es mala idea.

Si se va de viaje en coche, no está de más que se compruebe que todo funciona bien y hacer un chequeo en el taller de confianza, que verifique que se tienen las ruedas del coche en buen estado, y que llevan la rueda de repuesto en buenas condiciones, así como los chalecos reflectantes, los triángulos de emergencia y todo lo que exige que se lleve la Dirección General de Tráfico.

Disfrutar cada momento

Mientra se realizan todas las tareas de la lista, decorar el árbol de navidad o preparar las comidas, respirar hondo y disfrutar del momento. Darse permiso para olvidarse del resto de tareas pendientes que aún quedan en la lista.