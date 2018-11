Primagas calcula que el suministro de gas a Cataluña ha crecido un 9% en el último año Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 16:51 h (CET) El gas se ha convertido en una energía clave para ayudar a cumplir el compromiso de eficiencia energética para mejorar la calidad del aire. Este tipo de energía puede llegar a reducir las emisiones de CO2 en un 30% frente al carbón, en un 20% frente al gasóleo y en un 50% frente a la electricidad, y casi no emite partículas. Barcelona, entre las ciudades con peor calidad del aire de España Con la llegada del frío, se dispara el consumo de energías o combustibles, en muchas ocasiones, altamente contaminantes. En España, los combustibles más perjudiciales, como el gasóleo o la biomasa, se concentran en las zonas rurales puesto que no tienen acceso al suministro de red por canalización.

En el caso de Cataluña, que cuenta con un alto porcentaje de áreas rurales y también de industria, el gas se ha convertido en una alternativa energética clave y, como consecuencia, crece la transición energética hacia combustibles más limpios. Esta comunidad autónoma se ha convertido en un mercado importante de actuación de empresas como Primagas, que tienen como objetivo hacer accesible una energía más limpia y sostenible a puntos de la geografía catalana de difícil acceso. Según la filial en España de SHV Energy, “el consumo de gas suministrado en Cataluña ha crecido un 9% y se prevé que siga creciendo en los próximos años”.

En Cataluña, el gas tiene un papel fundamental para reducir las emisiones de partículas contaminantes puesto que, además de ser una energía más limpia y sostenible, puede llegar a cualquier punto geográfico. El crecimiento del gas en esta zona se debe, en parte, al alto porcentaje de áreas rurales de difícil acceso: “gracias a la facilidad de transporte y almacenamiento, el gas propano permite llegar a cualquier hogar o negocio situados en zonas rurales de difícil acceso para que no tengan que renunciar a ninguna comodidad”, afirman desde Primagas.

La mala calidad del aire causa más de 38.000 muertes prematuras al año en España. En Cataluña, “ciudades como Barcelona registran los peores niveles de calidad del aire de España; por eso, es prioritario sustituir los combustibles más contaminantes como el carbón o el gasóleo por opciones más limpias como el gas”, afirman desde Primagas.

