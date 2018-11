DM School ofrece nuevos cursos de marketing digital enfocados a rentabilizar sitios web Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 16:54 h (CET) El CRO es un método y proceso de mejora de la conversión que se ha puesto de moda en los últimos años. De hecho, una gran mayoría de empresas quieren disponer de un perfil de este tipo en su equipo, dado que al ser las visitas a las páginas web limitadas, hay que optimizarlas para sacar el máximo rendimiento Parece una paradoja, ¿Se puede vender más invirtiendo menos dinero en publicidad?, Efectivamente se puede, gracias al CRO, Conversion Rate Optimization, un método y proceso de mejora de la conversión en un sitio web, que permite que un mayor número de usuarios realicen una determinada acción invirtiendo menos dinero en la captación de dichos usuarios. Dicho de otra forma, es hacer un sitio web mucho más rentable.

Esta metodología comienza con el establecimiento de unos objetivos, la creación de unas hipótesis que probar, una fase de verificación o testeo, y el análisis de los resultados basado en un proceso analítico (cualitativo y cuantitativo).

¿Cómo implementar esta metodología?

Para implementarla se utilizan aspectos analíticos, de diseño y prototipado (UX), de mensaje (copywriting) e incluso psicológicos, haciendo hincapié en el neuromarketing, el diseño cognitivo o la inteligencia emocional para lograr los objetivos.

DM School, la escuela profesional de marketing digital creada por Rubén Colomer, ex-director del programa de aceleración de Plug and Play en España, lanza nuevos cursos para el próximo año, entre los que se encuentra el primer curso de CRO que se realiza en Valencia.

Con un enfoque totalmente práctico, con un máximo de 15 alumnos por curso y en 3 meses de duración los alumnos serán capaces de implementar esta metodología en sus empresas y obtener mejores resultados de conversión.

DM School además ofrece otros cursos profesionales y másteres en Marketing DIgital, (SEO, SEM, Redes Sociales, Community Management, CRO, Analítica Web...) y cuenta con un claustro de profesores de primer nivel que han trabajado con empresas como BBVA, IKEA, Decathlon, Just Eat, Desigual, Casa del Libro, Melià, Caprabo, Rakuten TV, SEAT, Leroy Merlin, Simyo, RTVE, ABC, o Inditex, por poner algunos ejemplos.

