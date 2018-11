Profesor-particular.es, amplia su oferta de servicios en Madrid Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 16:58 h (CET) Ahora también ofrecen clases para niños con problemas académicos o con diferentes trastornos del aprendizaje En el sector de la educación, cada vez queda más en evidencia la necesidad de planes dedicados para cada niño.

Una educación más adaptada, conllevaría mejores resultados y en Profesor particular Madrid apuestan por ello. Por eso no solo ofrecen clases particulares a domicilio para las diferentes materias habituales que se puede encontrar en cualquier plan de estudios, como el inglés, las matemáticas o la biología, sino que ahora ofrecen servicios especiales de refuerzo, técnicas de estudio y también para niños con necesidades especiales.

Las clases particulares a domicilio son muy efectivas ya que el alumno recibe una clase totalmente personalizada y diseñada para él, acorde a sus necesidades y capacidades. Y que puede ir adaptándose según se vaya avanzando en el temario y en las propias clases. Si el alumno demanda mayor agilidad, se aceleraría el ritmo y si muestra lo contrario, se disminuiría. Además el recibir las clases en la comodidad de sus casas, logra que el alumno este más dispuesto y cómodo con lo que se le enseñe.

Muchos niños necesitan de una enseñanza complementaria a la que reciben en el instituto o colegio, o especial según el caso. Por ello Profesor Particular tiene el mejor equipo de profesores particulares a domicilio que ayudarán a cualquier alumno ya sea a través de clases de refuerzo y apoyo escolar, como de educación especial.

Sus docentes son expertos profesionales que desde el centro de operaciones analizarán las necesidades de cada alumno y prepararán un plan de estudios individual según su el nivel académico del alumno.

Consideran de gran importancia la formación y experiencia del docente. Por ello si el alumno tiene unas necesidades específicas de aprendizaje (TDA (Trastorno por Déficit de Atención), TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) o Dislexia), se pasará por la adaptación del profesor particular a cada alumno y por la particularización de la formación a cada caso si se precisa de una educación especial.

