Nando de Colo: “El Real Madrid juega muy bien en equipo, esa es su fuerza” El escolta francés del CSKA de Moscú será una de las grandes amenazas del Real Madrid en el duelo de Euroliga a jugarse en Madrid. Rafael Merino

@RM_rafamerino

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 20:01 h (CET) Este jueves, en Madrid, en el Palacio de los Deportes, se avecina el clásico con más historia y palmarés de Europa. El Real Madrid recibe la visita del CSKA de Moscú. Líder contra líder. O lo que es lo mismo: 10 contra 7 entorchados en Copa de Europa. Ningún otro club ha reinado tanto en el viejo continente como estos dos clubes. Sobre el parqué estarán algunos de los mejores jugadores de Europa. Entre todos ellos, emerge la figura de uno de los grandes anotadores de la competición. El francés Nando de Colo (Sainte-Catherine, 1987) será una de las amenazas del Real Madrid. El escolta (MVP en la Final Four de 2016) atiende a Diario Siglo XXI en la víspera de jugar en Madrid. Lo hace en un fluido castellano, aprendido durante su estancia en Valencia Basket y de perfeccionarlo con su mujer, la exjugadora valenciana Vero Compañ. Su presente es el CSKA; en junio del próximo año decidirá sobre su futuro.



¿Cómo recuerda sus comienzos en baloncesto?

Tengo una familia a la que le gusta mucho el baloncesto, pues mis padres eran jugadores y luego fueron entrenadores. Mis hermanas también jugaban al baloncesto y hoy en día, sigue jugado. Y yo también tenía que jugar a este deporte. Así que mis comienzos fueron muy familiares. De niño, tendría 5 años, en el club de mi ciudad y, a partir de ahí, empezó todo. Y hasta hoy.



¿Cómo se define usted como jugador? ¿Su principal virtud sería la de anotador?

Creo que me gusta mucho el baloncesto. Lo primero es saber divertirse en la pista, querer entrenarse todos los días y jugar los partidos. A partir de ahí, yo hago lo máximo para ser el mejor. Trato de ser muy profesional, pero nunca veo el baloncesto como mi trabajo. En la pista me gusta hacer muchas cosas para ayudar al equipo, por lo que no tengo una virtud que destacar sobre mí, y eso creo que es lo más importante de mí.



¿Se considera usted como uno de los mejores jugadores de Europa?

No, como te decía antes, yo entreno todos los días para ser un jugador más completo y así ayudar a mi equipo, y creo que eso es lo más importante para mí. Siempre tengo en la cabeza en que hay algo en lo que puedo mejorar y trato de hacerlo. Si lo consigo, sé que hago lo máximo para ganar, para conseguir títulos con mi equipo, con el CSKA, y también con mi selección.



El CSKA es uno de los favoritos al título de la Euroliga, ¿cómo vive un jugador con la presión de tener que ganar siempre todos los partidos?

La verdad es que siempre jugamos para ganar, ya sea en la Euroliga o en la VTL, pero también somos conscientes que la temporada es muy larga y sabemos que no podemos ganar siempre todos los partidos. Lo importante es ganar los títulos y para ello es necesario estar preparados para los partidos importantes. Para ganar la Euroliga hay que entrenar durante todo el año y tener un ritmo que nos permita llegar en buenas condiciones a la Final Four. Aquí, todos los jugadores y entrenadores, sabemos que ganar la Final Four es muy importante para el CSKA.



¿Cómo ve esta temporada al Real Madrid? ¿Diría que están más fuertes que la pasada temporada?

El Real Madrid tiene un equipo muy completo, cuenta con muchos jugadores de gran calidad y juegan muy bien como equipo. Son los campeones de la Euroliga y está claro que son uno de los equipos más importantes de la competición. ¿Más fuertes que el año pasado? Aún no lo sé, aún es pronto para decirlo. Ahora les falta Doncic, pero tienen jugadores que juegan para el equipo y que lo dan todo. Su poder es ese, que todos juegan en equipo.



Real Madrid, CSKA y Fenerbahce…, ¿qué otros equipos pueden aspirar a ganar esta competición?

Hay muchos equipos que pueden pensar en estar en la Final Four. Ahora estamos al comienzo de la temporada, que es muy dura y larga; aquellos equipos que lleguen a la Final Four, lo habrá merecido y cualquiera de ellos podrá ser campeón; son dos partidos y sólo hay que estar muy bien preparado.



¿Cómo es jugar con Sergio Rodríguez?

Es mi segunda temporada con Sergio y lo está haciendo muy bien. Él tiene la confianza del entrenador y de todo el equipo; ahora él sabe cómo actuar con el equipo y cómo mejorar nuestro juego. Es un jugador que tiene mucho talento y que nos viene muy bien para el equipo.



¿Cómo es el CSKA como club? ¿Qué tiene para ser un club tan importante?

Lo que más me gusta del CSKA es que tenemos jugadores a los que les importa mucho el club. Somos jugadores que no estamos aquí para un año e irnos a otro equipo. Todos sabemos que el CSKA es un club que siempre pelea por todos los títulos y todos tenemos en la cabeza que podemos ganar títulos y ser importantes. Trabajamos juntos para ser un gran equipo y ganar, aunque no siempre es posible. Jugamos para uno de los clubes más importantes de Europa y tenemos que darlo todo siempre en la pista.



Usted jugó en la NBA, ¿entiende la decisión de Llull de preferir el Real Madrid a ir a la NBA?

Cada uno es diferente. Que Llull prefiera estar en el Real Madrid es su decisión. Yo creo que Llull tiene cualidades para jugar en la NBA sin problemas. Ahora si él está muy bien en el Real Madrid es muy entendible que no quiera irse; hay que tener en cuenta que cada año lucha por todos los títulos y esto es muy importante para la carrera de un jugador.



¿Qué aprendió de su experiencia en la NBA? ¿Le gustaría volver a jugar en la NBA?

Mi experiencia en la NBA no fue como me lo esperaba, no tuve muchas oportunidades de jugar. Yo entrenaba bien y tuve asistentes que me ayudaron a mejorar mi juego. Ahora mismo la NBA no es una prioridad, ahora mi prioridad es jugar. Yo quiero competir, jugar, disfrutar del baloncesto y esto es lo más importante ahora mismo.



Y sobre Doncic, ¿le sorprende cómo está jugando un jugador tan joven en la NBA?

No me sorprende mucho cómo está jugando Doncic en la NBA; es un jugador muy joven, pero, el año pasado, ya demostró que podía jugar al mejor nivel en Europa. Ahora, él está en un equipo en el que están cambiado muchas cosas, y en el que tiene la oportunidad de jugar y lo está aprovechando para mostrar todo el talento que tienen para jugar en la NBA. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Barça se lleva el Clásico y el liderato en el Palau Laso intentó frenar a los bases blaugranas situando a Jeff Taylor a defender la posición de '1' Baskonia recupera el pulso en Euroliga Después de tres derrotas en Europa Golpe de autoridad del Betis EPlus (94-69) Enorme partido bético frente al líder de la categoría, el mejor en mucho tiempo. Los de Curro Segura, en el pelotón de cabeza de la LEB Oro El Herbalife se apaga ante el Bayern Los canarios se quedan muy lejos del 'Top 8' tras caer en casa El Real Madrid conoce la derrota en Euroliga antes del Clásico El Real Madrid conoce la derrota en Euroliga antes del Clásico