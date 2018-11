¿Cambiar de coche como de móvil? El auge de la compraventa del vehículo joven La reducción de la depreciación del coche y las novedades tecnológicas son algunos de los factores que animan las transacciones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 15:42 h (CET)

El avance tecnológico y el estilo de vida de las nuevas generaciones ha disparado la compraventa de coches jóvenes, de 0 a 3 años, que empiezan a ser los protagonistas en el parque automovilístico de segunda mano, conformando una media del 21% de las transacciones, motivadas por una elevada oferta de los concesionarios. Los expertos esperan que aumente o, por lo menos, se mantengan los niveles.



Y es que, comprar vehículo de ocasión y vender coches de menos de 3 años es una opción que permite optimizar la rentabilidad de las operaciones elegida por un cada vez mayor número de jóvenes que pretenden ir adaptándose a los nuevos modelos ecológicos o simplemente disfrutar de las continuas novedades de la oferta automovilística. Los beneficios para ambas partes -vendedor y comprador- son múltiples.



“Que el mercado se anime a comprar y a vender coches jóvenes es beneficioso para el parque automovilístico y el medio ambiente, pero, además, el vendedor conserva un alto porcentaje del valor de su coche, y el comprador sabe seguro que se lleva un coche prácticamente nuevo y actual”, aseguran los expertos del marketplace Trive



Reducción de la depreciación del coche, novedades tecnológicas y otros factores



Los coches de menos de 3 años cumplen algunos requisitos que ayudan a la conservación aproximadamente de un 67% de su valor*, un 56% y un 47% en el caso de los de hasta 4 y 5 años respectivamente. Algo que las nuevas generaciones, que ya no buscan un coche ‘para siempre’ y que demandan lo último en tecnología o en factores ecológicos, consideran muy interesante. Éstos son algunos de los factores y causas que contribuyen:



Por lo general las marcas no hacen restyling del modelo en tan corto periodo de tiempo, algo que reduce la devaluación del coche, y aumenta el interés del comprador que está adquiriendo un modelo que es todavía actual.



El coche de menos de tres años aún no ha generado gastos más allá de los derivados de la propia conducción. Por ejemplo, no ha tenido que pasar la primera ITV, algo que se ahorra tener que hacer el vendedor, y que presupone al comprador que no ha tenido grandes averías.



Asimismo, sigue conservando la garantía oficial de la marca, algo muy apreciado por los compradores.



Además, por su evolución, los modelos nuevos, cada vez más duraderos, tienden a depreciarse cada vez menos en comparación con los antiguos, pudiendo mantener gran parte de su valor en su reventa y venderse en el mercado como si fueran prácticamente nuevos.



Sin embargo, el avance de las nuevas tecnologías hace que los coches modernos se queden “obsoletos” más rápido que años atrás, en cuanto a equipamientos y medidas de seguridad. Teniendo en cuenta que se trata de los dos factores más valorados por los compradores de vehículos de ocasión*, incluso por delante del precio y el número de kilómetros, “la lógica hace pensar que cambiar el coche cuando aún es joven será más frecuente cuanto más avance la tecnología, para poder sacarle rentabilidad a la venta", explican desde Trive.



Además, las plataformas de venta online de coche nuevo y ocasión han conseguido ganarse la confianza del usuario, proponiendo soluciones interesantes para el comprador de hoy en día. “Que detrás de esa compraventa de vehículos con poco kilometraje haya certificación de calidad y total transparencia sobre el producto que te estás llevando es lo que más valoran nuestros usuarios”, explican desde Trive. Los coches de la plataforma han sido reacondicionados por la propia marca. “Eso, y la competitividad de la oferta es algo que sin duda está animando a los nuevos compradores a pensar en la posibilidad de cambiar más frecuentemente de automóvil”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo será la logística del futuro Las grandes marcas ultiman sus vehículos logísticos cero emisiones Prevenir caídas en moto en invierno: Esto es lo que debes saber El riesgo cero no existe Maverick Viñales presenta la Guía de Seguridad Vial de los motoristas de la DGT Pautas para las buenas conductas viales en carretera Diésel vs. Gasolina: el duelo del mantenimiento ¿Cuesta más la revisión de un coche de gasoil que uno de gasolina? El renting de Automoción aumenta un 9,9% hasta octubre, con 226.748 operaciones En turismos subió el 7,8% en los diez primeros meses