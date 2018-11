Seguropatinete.com remarca la necesidad de un seguro para circular Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 09:05 h (CET) 8 de cada 10 propietarios de un patinete eléctrico contrataría un seguro para circular. Una encuesta realizada por seguropatinete.com revela el interés de los propietarios de patinetes eléctricos por contratar un seguro para circular por la ciudad. El 55% no aprueba que la contratación de un seguro tenga carácter obligatorio; el 70% elegiría Internet como canal para contratar el seguro y estarían dispuestos a pagar 28,2 euros al año por un seguro a terceros o 56,9 euros al año por uno a todo riesgo En pleno debate sobre la seguridad de la circulación de los patinetes en las ciudades, la encuesta realizada por seguropatinete.com demuestra que los propietarios de un patinete quieren contar con algún tipo de protección en caso de accidente o robo. Como cualquier otro tipo de vehículo con motor existen unos riesgos asociados y la mayoría de los usuarios de este tipo de vehículo es consciente y está dispuesta a contratar un seguro.

Seguro sí, pero no obligatorio

Aunque el 80% de los encuestados afirma su interés por contratar un seguro, sólo el 45% afirma que este tipo de seguro debería ser obligatorio. La obligatoriedad está en fase de estudio según afirmó el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska el pasado mes de octubre. La oferta de seguros para patinetes eléctricos en el mercado es muy limitada, pero debido al éxito de esta forma de movilidad durante los próximos meses muchas empresas aseguradoras van a lanzar este tipo de seguros especiales.

El precio justo oscilaría entre 28,2 y 56,9 euros

En función de la modalidad de contratación de seguro, los encuestados afirman que estarían dispuestos a pagar 28,2 euros al año por un seguro de terceros y hasta 56,9 por un seguro a todo riesgo. Los precios dependerían de las coberturas contratadas y del tipo de patinete eléctrico.

Internet el canal preferido para contratar

Todavía no existe en el mercado ninguna oferta de seguros para patinetes eléctricos online pero existe una demanda muy importante. La mayoría de los encuestados (69%) preferiría contratar su seguro para patinete eléctrico a través de Internet, el 17,2% mediante algún tipo de aplicación en el teléfono y por último el 13,8% lo haría a través del teléfono. Al igual que en otros sectores la forma preferida de contratar un seguro es hacerlo online.

Las aseguradoras tienen una gran oportunidad de negocio

El 70,7% de los encuestados preferiría contratar el producto a una aseguradora reconocida, el 19% al distribuidor donde han comprado el patinete y sólo el 10,3% al fabricante del patinete. La oportunidad de negocio para las aseguradoras parece clara; aunque por el momento la oferta de seguros para patinete es muy limitada, es de esperar que durante el año 2.019 varias aseguradoras hagan el lanzamiento al mercado de este tipo de productos y que la mayoría de ellas den la opción de contratar online los seguros para patinetes eléctricos.

Sobre seguropatinete.com

Seguropatinete.com es un portal especializado en información de seguros para patinetes eléctricos donde se ofrece comparativa sobre este tipo de productos, información sobre seguridad vial y prevención del robo. Más información: info@seguropatinete.com

