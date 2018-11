Giftmify, el escaparate de regalos online, crea una nueva aplicación para móvil Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 09:33 h (CET) La startup española anuncia su nueva App que tiene como objetivo facilitar el uso de esta red social del regalo y así conseguir que los usuarios puedan tener una experiencia eficaz en la creación de su wishlist El uso de internet para comprar en línea ha crecido un 71%, según diferentes estudios realizados en España. Por esta razón, ha ido evolucionando el método de compra, antes sólo bastaba con colgar imágenes o vídeos del producto en cuestión, ahora las plataformas online pioneras como Giftmify han dado un salto al crear un modelo basado en el ‘Social Shopping’ donde los consumidores pueden recomendar productos, leer y escribir opiniones, conocer los gustos de otras personas y por supuesto comprar.

Un año después del lanzamiento de la startup española, Giftmify crea una aplicación para móvil que está diseñada para poder ver las últimas tendencias en regalos y las wishlist de amigos e influencers. Según el mismo portal, de esta forma se consiguen evitar las devoluciones de regalos hasta en un 40% y que los regalos no agraden hasta un 70%.

También, facilita al usuario la comparación de productos para acceder de una forma más sencilla a los mejores precios.

El escaparate de regalos online con la creación de la App pretende que la navegación del usuario sea más favorable y que tenga una experiencia más satisfactoria en la creación de las listas de regalos de cara a las próximas Navidades.



En la aplicación se pueden encontrar más de 60 grandes marcas, entre las que destacan Asos, El Corte Inglés, Amazon, Camper, Ray Ban, O’neill, Converse, Guess, o Asics, y más de 200.000 productos.

Para celebrar el lanzamiento de la App, Giftmify sortea 2 premios de 300€ en metálico entre los 10.000 nuevos usuarios de noviembre y diciembre. Además, esta herramienta se ha conseguido posicionar como un marketplace al invitar a que otras marcas y tiendas puedan publicar sus productos, de esta manera su uso no es sólo exclusivo a grandes marcas.

