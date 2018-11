#Eggchalehuevos, el seminario viral de la Universidad de Málaga donde el ponente puede sufrir 40 huevazos Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 09:54 h (CET) #eggchalehuevos consiste en romper un huevo en perfecto estado con una sola mano, grabarlo y subirlo a las redes sociales. El ponente les ha retado a que si consiguen más de 1.000 vídeos bien hechos o 20.000 making of le podrán reventar a huevazos todos sus alumnos Alberto Postigo, empresario y abogado, imparte seminarios en la Universidad de Málaga desde hace más de 10 años. #Crocoproyect o #Myclasschallenge son algunas de las creaciones que junto con sus alumnos han viralizado en España y medio mundo, llegando entre otros lugares a Sudamérica, China y Jordania.

"La motivación es la clave del éxito" acentúa Alberto Postigo, llevando esta máxima siempre con sus alumnos, donde en su ya popular seminario este año el reto viral se titula #eggchalehuevos obligando a sus alumnos a conseguir un número determinado de vídeos subidos a las redes sociales con el hashtag #eggchalehuevos para aprobar.

Pero la cosa no acaba ahí, les ha retado literalmente como se aprecia en el vídeo que tenéis a continuación, a que si alcanzan más de 1.000 vídeos 'bien hechos' o más de 20.000 vídeos del 'making of' se presta a que todos sus alumnos lo revienten a huevazos en un lugar público.

Ver vídeo integro aquí: https://www.youtube.com/watch?v=F5iJdt122Ec&t=84s

Las redes sociales se han inundado de cientos de vídeos como demuestran sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter, o Instagram, donde basta con poner el hashtag #eggchalehuevos y ver cuantos hay ya subidos sumando la cantidad deseada para que Alberto Postigo tenga que no solo aprobar a sus alumnos, sino para que sea 'ahuevado' en el sentido más literal de la palabra.

El reto viral #eggchalehuevos consiste exactamente en: Intentar romper un huevo con una mano, sin haberle dado un golpe anteriormente y que caiga en cualquier superficie con la yema y la clara intactas, retando y mencionando a 3 amigos para que intenten conseguirlo incluyendo siempre el hastag #eggchalehuevos.

Hay un vídeo oficial que muestra a un alumno cómo sería el reto ejecutado de manera perfecta https://www.youtube.com/watch?v=q3wJQP2HxiU&feature=youtu.be

En boca del propio Alberto Postigo, asegura que "estaría encantado de recibir más de 40 huevazos de mis alumnos porque eso significaría que han llevado a cabo un trabajo en equipo, y han desarrollado unas aptitudes positivas que sin lugar a dudas les ayudarán el día de mañana, ya que habrán formado parte de un proyecto nacido de ellos y desarrollado por ellos mismo, demostrando que con sacrificio y esfuerzo todo se puede conseguir en la vida".

Cuentas oficiales de #Eggchalehuevos en las redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/eggchalehuevos/

Instagram: https://www.instagram.com/eggchalehuevos/

Twitter: https://twitter.com/eggchalehuevos

