especiesunicas.com: el mercado online donde encontrar productos únicos de diseñadores y artesanos españoles

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 10:33 h (CET) Especies Únicas es el mercado online donde encontrar productos originales de diseño y a los creadores que están detrás de ellos. Especies Únicas nace como consecuencia y respuesta al mundo actual. Las calles de cualquier ciudad reúnen las mismas marcas, las mismas tiendas y las mismas firmas. El mundo entero se ha convertido en una gigantesca franquicia. No hay espacio para las pequeñas tiendas, los artesanos ni los productos con alma Esta empresa ha sido creada por tres socios -Héctor Alfonso Tovar, María Alcón y Vanesa Fuentes– que cuentan con una gran experiencia y formación en el mundo financiero, en comercio exterior y en retail.

¿Qué está pasando?

Cada día son más los artesanos, creadores y marcas haciendo un producto singular, único y original fuera del mercado masivo.

Cada día más gente busca ese producto distinto y original.

Este producto es difícil de encontrar debido a la imposibilidad de estos creadores para competir individualmente frente a las grandes marcas. Y aquí entra Especies Únicas.

Entonces, ¿qué es especiesunicas.com?

Especies Unicas es el mercado online donde encontrar productos únicos, originales y a las personas que están detrás de ellos. En Especies Unicas se reúne bajo un mismo paraguas a estos creadores y se les pone cara.

Aquí no vale todo. Especies Únicas actúa como filtro. Lo de “Especies Únicas” no es una simple coletilla. El equipo de Especies Únicas elige a esos creadores: Especies Únicas quiere que sus clientes accedan siempre a un producto distinto, único y singular y eso solo se consigue siendo exigentes con uno mismo y con los creadores que son y serán parte fundamental del proyecto.

¿Qué no es especiesunicas.com?

Un sitio donde encontrar todos los productos. Nunca lo será. No está dentro del proyecto. Es un sitio para encontrar artículos distintos, de calidad y con alma.

Un sitio donde encontrar producción en serie masiva.

Un sitio donde comprar productos sin personalidad.

¿Qué quiere especiesunicas.com?

Dar valor a las cosas bien hechas.

Potenciar el producto artesanal, singular y único frente al producto masivo.

Generar un consumo consciente y responsable.

Que los productos que encuentre el cliente digan algo de él y de las personas a las que quiere.

¿Algo más?

Especies Unicas no es sólo un punto de venta. También es un punto de encuentro. En su magazine se encontrarán artículos, entrevistas e información sobre sus creadores.

A corto plazo el objetivo de Especies Únicas es seguir creciendo día a día y llegar a más gente. En redes sociales el crecimiento está siendo muy importante y está generando mucho engagement con sus seguidores. En menos de un año tienen 8.000 seguidores en redes sociales.A medio plazo su objetivo es saltar al mercado europeo. La web está también en inglés, las redes sociales publican en castellano e inglés y ya se han recibido los primeros pedidos desde Europa.

www.especiesunicas.com

