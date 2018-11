El sector de las cestas de Navidad impulsa la economía durante el último trimestre Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 06:15 h (CET) Llega la Navidad y con ello un gran periodo de compras, gastos e inversiones. Lo relacionado con estas fechas señaladas hace impulsar el crecimiento económico registrado en el último trimestre, aumentando la contratación y destacando el tirón del consumo. De hecho, durante esta Navidad, se pone de manifiesto que la recuperación económica ha llegado, especialmente, a las empresas: estas compañías incrementarán hasta un 20 % el gasto destinado a comprar cestas de Navidad El repunte sostenido del mercado laboral impulsa las ventas de Navidad

El repunte del mercado laboral con cada vez menos españoles en desempleo y un gran tirón en el número de cotizantes, además de una mejora económica en las cuentas de las compañías, hace que la adquisición de cestas de Navidad crezca este año a doble dígito por quinto año consecutivo.



En los peores años de la crisis, miles de empresas recortaron gastos y, con ello, las compañías comenzaron reduciendo sus gastos en los obsequios que daban a sus empleados. En este caso, el gasto fijo más importante que regalaban a sus empleados eran las cestas de Navidad.



Lo que se había convertido en una gran costumbre en las empresas, en muchas de ellas, desapareció. Esto se convirtió en un gran termómetro, el cual era capaz de decirnos qué tal iba la marcha de la economía y del empleo en España.



El sector es optimista para la Navidad 2018 - 2019 y espera facturar un 20 % más

En pleno proceso de ventas de cestas y lotes de Navidad, las compañías ya apuntan a previsiones positivas de ventas de entre un 18 y 25 % respecto a la Navidad del ejercicio anterior. Son cifras y estimaciones confirmadas por Antonio Gea, gerente de la empresa valencia Sadival.



Gea asegura que "la recuperación económica y las buenas estimaciones de las empresas se nota en el sector, sobre todo tras la creación de puestos de trabajo". Desde Sadival también aseguran que este incremento de las ventas no solo es debido por la mejora económica, sino por el esfuerzo que ha realizado la empresa en adaptarse a las exigencias de diferentes organizaciones. También por un 'esfuerzo productor' con más de 10000 lotes diarios producidos, siendo una de las grandes empresas del sector. Según Enrique Mollá, director de Ecommerce, las empresas valorar la comodidad y el trato personalizado a la hora de hacer sus pedidos, seguido del precio y la calidad de los productos.



"Se han recuperado parte de las empresas que antes de la crisis demandaban cestas de Navidad. Tras varios años de destrucción de empleo, se nota un gran ánimo de gasto para obsequiar a los empleados", asegura Antonio Gea, gerente de la compañía.



La transformación digital: la clave para incrementar ventas

No solo la evolución económica, la creación de empleo o el esfuerzo productor de Sadival hace que se registren alzas del 20 % en la compra de cestas de Navidad: también la transformación digital ayuda, siendo clave para la compañía.



Sadival ofrece, a través de Internet, la elaboración de pedidos a medida para todas las empresas. Para aprovecharse de las ventajas, se debe entrar a la plataforma y elegir cinco cestas diferentes donde existirán diferentes alimentos y bebidas. Posteriormente, existe la posibilidad para que los trabajadores reciban un correo para entrar en la plataforma y elijan una de las cestas que más les gusten. Tras ello, la cesta se enviará directamente a la casa del empleado o donde se quiera recibir.



Las cestas de Navidad son el gran termómetro de la marcha económica y del mercado laboral en España. El esfuerzo de este tipo de empresas, tanto por ajustarse a las exigencias del cliente como por la inversión en transformación digital hace que este año vuelvan a repetirse crecimientos en las ventas de estas cestas cercanos al 20 %.

