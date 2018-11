inbestMe lanza la primera cartera automatizada de Inversión en Valor

inbestMe Advanced Value responde a criterios de Inversión en Valor (Value Investing) de forma automatizada, manteniendo la eficiencia, bajos costes, flexibilidad, alta diversificación, transparencia, liquidez y control del riesgo del resto de carteras • La fintech prevé cerrar el año triplicando su cartera de clientes y consolida su estrategia de carteras temáticas con la máxima personalización inbestMe, tras revolucionar el mercado financiero español al convertirse en el primer robo-advisor en ofrecer un servicio de Gestor Financiero Personal, inbestMe Plus, y lanzar la primera cartera automatizada temática de Inversión Socialmente Responsable, InbestMe Advanced ISR, lanza al mercado la primera cartera automatizada de Inversión en Valor, Value Investing: inbestMe Advanced Value. Siguiendo la senda de la escuela española de Value Investing, inbestMe se suma a una tendencia en auge y se convierte en el primer gestor automatizado internacional que comercializa carteras de inversión con alta exposición a valor.

De esta forma, la compañía da un paso más en la máxima personalización que ofrece a través de su servicio inbestMe Advanced, único de sus características en el mercado de los robo-advisor. Una muestra del interés que despierta esta modalidad es el hecho que el 80% del volumen gestionado de sus clientes se destina a las carteras que permiten acceder a servicios de alto valor añadido, más allá de la gestión pasiva básica (totalmente indexada). Asimismo, con el lanzamiento de sus carteras inbestMe Advanced Value, convierte en accesible para todo tipo de inversores modelos de inversión como el Value Investing, manteniendo las ventajas que caracterizan todas sus carteras: eficiencia, bajos costes, alta diversificación, gestión del riesgo, optimización fiscal y máxima transparencia en la operativa. La fintech, que opera en el sector wealthtech (tecnología+gestión patrimonial), prevé cerrar el año triplicando su cartera de clientes y consolida con este lanzamiento su estrategia de carteras temáticas.

La inversión en valor tiene numerosos defensores como el gran gurú de las finanzas, Warren Buffett y, en esencia, se basa en comprar acciones de buenas compañías infravaloradas, es decir, que cotizan por un valor inferior a su valor intrínseco. Los defensores de la Inversión en Valor defienden que ésta supera claramente cualquier otro factor de inversión en el largo plazo.

La ventaja de invertir en las carteras diversificadas ‘value’ que propone inbestMe respecto a un fondo de inversión ‘value’ es que permite adaptar este estilo a las necesidades y al perfil financiero de cada inversor. Es decir, si se invierte en un único fondo se estará exponiendo todo el capital a ese fondo, probablemente con un peso excesivo en renta variable; en cambio, a través de una cartera diversificada ‘value’ se consigue una distribución de activos adaptada y optimizada para el binomio rentabilidad/riesgo en función de cada perfil de inversor. Y, además, de una forma totalmente gestionada, incluyendo los rebalanceos y reinversiones por parte del Comité de Inversión de inbestMe para que esté totalmente alineada con el perfil seleccionado y las variaciones del mercado.

Los inversores se sienten atraídos por esta modalidad de inversión porque es fácil de entender, ya que se trata de encontrar oportunidades en compañías sólidas al mejor precio, a la vez que se adapta a la psicología inversora, ya que responde mejor a perfiles más conservadores o con especial aversión al riesgo.

“Es innegable que el Value Investing es una escuela de inversión muy consolidada: Buffett ha demostrado durante muchas décadas que es una manera inteligente de invertir y las previsiones apuntan a que la próxima década puede recuperar el liderazgo perdido en los últimos diez años. Además, actualmente existen fondos indexados o ETFs que buscan el valor automáticamente por nosotros, permitiendo construir carteras con esta temática combinando la indexación (o gestión pasiva) y la Inversión en Valor”, afirma el CEO de la compañía, Jordi Mercader.

