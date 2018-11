Transformando el futuro de la niñas de los slums de Bombay a través de la educación

Sonrisas de Bombay lanza una campaña de crowdfunding para lograr que 25 niñas de los slums de Bombay puedan estudiar y acceder a una educación primaria haciendo posible un futuro mejor Sonrisas de Bombay, dentro de su campaña GIRL, efectúa un llamamiento en las redes sociales para lograr 25 becas para 25 niñas de los slums -barrio de chabolas- de Bombay. Entre los meses de diciembre y enero tendrá lugar la campaña de crowdfunding que será liderada por las influencers Trendsandfashion, Sosann, Style in Lima, Style In Madrid, Romantic and Chic, Madrid is Fashion, Lifeloversbcn, Heidicolourvibes, Corazón de Maniquí, Barcelona Colours y By My Heels. Ellas serán las embajadoras 2.0 y tienen como propósito ser el altavoz entre sus seguidores de la campaña y lograr el objetivo propuesto. Todas aquellas personas que quieran sumarse al reto podrán hacerlo en migranodearena.org y efectuar sus donaciones hasta el 31 de enero 2019.

El programa GIRL busca que niñas y jóvenes de entre 6 y 15 años procedentes de barrios marginales de Bombay puedan seguir estudiando y no se vean obligadas a abandonar la escuela y conseguir romper las dinámicas familiares y sociales que las apartan de los estudios, por cuestión de género. Por motivos culturales, es frecuente en la India que las niñas se vean obligadas a abandonar la escuela antes de tiempo, dado que las familias tienden a discriminarlas en favor de los hijos varones y a menudo llegan a forzarlas a casarse aún siendo menores de edad.

El trabajo e implicación de las familias es un elemento fundamental para vencer estos patrones culturales y poner en valor la importancia de mantener a sus hijas escolarizadas. El programa incide en el concepto de la educación como un medio para que puedan labrarse un futuro propio y autosuficiente. Para ello, pone a su disposición un sistema de becas, así como materiales educativos y una serie de talleres que les ayudan a mejorar en sus estudios. Es por este motivo que nace esta campaña para ayudar a la escolarización de las niñas de Bombay y luchar contra la injusticia y la desigualdad que sufren.

Las influencers se suman para impulsar este reto. Mujeres que ayudan a generar y sensibilizar a sus seguidores y a la sociedad sobre la importancia de la escolarización de las niñas en la India.

https://www.youtube.com/watch?v=e1uPDTSnO9I

Acerca de Sonrisas de Bombay

Sonrisas de Bombay es una organización sin ánimo de lucro (ONG) que centra su acción conjunta con las comunidades de los slums de Bombay en la lucha pacífica contra la pobreza. La organización, fundada en 2005 por el periodista y escritor Jaume Sanllorente, persigue generar una transformación social a través de la autosuficiencia y el acceso a la igualdad de derechos y oportunidades. Sonrisas de Bombay promueve el acceso a la educación y a la salud, así como el desarrollo socioeconómico, incluyendo campañas de sensibilización para denunciar la negación de los derechos humanos y la exclusión social sufrida por millones de ciudadanos de Bombay.

Trabajan con las comunidades más desfavorecidas de la metrópoli india, en un marco cooperativo de desarrollo urbano para dar forma a una nueva realidad de justicia social. Hasta ahora, más de 8.000 personas han sido beneficiarias de este proyecto compartido.

Para más información

Isabel Martinez

Dreamcommunicationpr@gmail.com

625089825