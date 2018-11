La inteligencia artificial analiza los programas electorales de las elecciones andaluzas Ciudadanos tiene “PSOE” cómo su primera máxima, siendo el termino más utilizado dentro de su programa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 07:16 h (CET) Si Susana Díaz lograse ganar las elecciones del próximo día 2 de diciembre, conseguiría que el PSOE alcanzase 40 años de gobierno ininterrumpido al frente de la Junta.

La líder del PSOE en Andalucía se presenta como favorita con el objetivo de estar de nuevo al frente de la Junta de Andalucía.

El Partido Popular tiene como candidato a Juan Manuel Moreno Bonilla. El líder de los populares andaluces llegó con el apoyo de Mariano Rajoy, pero el viento ha dejado de soplar a su favor. Moreno se situó en el bando perdedor en el último congreso nacional del PP. Consciente de todo ello, el presidente del PP en Andalucía afronta la campaña electoral sabedor de que se juega su propio futuro.

Teresa Rodríguez se presenta como la alternativa por la izquierda a los 36 años de gobernanza del PSOE al frente de la Junta Andaluza. La candidata de Rota es la líder de Adelante Andalucía, la marca de Podemos e Izquierda Unida en Andalucía.

Juan Martín repite como líder de Ciudadanos para las elecciones de Andalucía. Durante la pasada legislatura Ciudadanos terminó pactando con Susana Díaz, en un acuerdo de investidura, que no de gobierno. Sin embargo, Martín admite haberse equivocado al confiar en la palabra de la líder socialista, especialmente en materia de corrupción y regeneración democrática.

Francisco Serrano es el candidato a la presidencia de la Junta por parte de VOX. Serrano fue candidato a las elecciones del 2015 donde no obtuvo ningún escaño. Análisis Lingüístico de los Programas Electorales En DAIL Software hemos realizado un exhaustivo análisis lingüístico con herramientas de Inteligencia Artificial para procesar el lenguaje natural de los programas electorales. Estos son los resultados:

Los socialistas son el partido político con más máximas comunes, seguidos por Adelante Andalucía y Ciudadanos. Mientras que Partido Popular y Vox tienen menos términos comunes que el resto de partidos. Las máximas comunes al resto de partidos son “desarrollo”, “personas”, “servicios”, “sistemas”, “empleo”, “empresas, e “igualdad”

Ciudadanos tiene “PSOE” cómo su primera máxima, siendo el termino más utilizado dentro de su programa. Ciudadanos cita al PSOE en contextos como, por ejemplo, “El PSOE ha corrompido las instituciones andaluzas” o “El PSOE ha lastrado la imagen de Andalucía”.

Los Socialistas centran su estrategia programática con “Desarrollo” como primer término, seguido de “Personas”, “servicios” y “sistema”. EL PSOE apuesta por un desarrollo sostenible y económico, centrando la atención en las personas mayores, ofreciendo servicios sociales y públicos y teniendo como prioridad el sistema educativo y un sistema sanitario público.

El Partido Popular desarrolla un programa donde “Empleo” es su primera máxima. “Personas”, “Garantía” y “Cambio” son las siguientes palabras más utilizadas por los populares en su programa. El PP centra su atención en las personas con discapacidad y personas desempleadas; en empleo público eficiente y estable, ofreciendo garantía de cambio y garantías juveniles. En el programa del PP también destacan las menciones al cambio climático.

Vox tiene la palabra “Ley” como su máxima más utilizada. De manera más concreta habla de las siguientes leyes: Ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo, Ley de violencia de género, Ley de adopción nacional, Ley de mecenazgo, Ley de protección de la tauromaquia, Ley del Suelo y Leyes de Antiokupación. El Vox también centra su programa en las familias numerosas y en la reducción de aspectos como el gasto europeo, el impuesto de sociedades, el IVA o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Adelante Andalucía tiene “Propuesta” cómo su primera máxima. Alguna de las propuestas que se mencionan en el programa son la Propuesta de gobierno radicalmente democrática y feminista, Propuesta de intervención desde servicios sociales o la Propuesta de transparencia.

“Servicios”, “Derechos “y “Personas” son otras palabras que ocupan gran parte de su programa para ganar las elecciones de la Junta de Andalucía. Cabe resaltar las leyes que menciona Adelante Andalucía: Ley LGTBI, Ley PEC, Ley Trans, Ley andaluza de universidades o la ley reguladora de externalizaciones.

Los Puntos Comunes de los Programas El estudio nos muestra que PSOE es el partido que tiene más puntos comunes cuando se analiza con sus competidores. De las 9 primeras máximas comunes a todos los programas, el PSOE tiene 7. Compartiendo 4 con Adelante Andalucía y 5 con Ciudadanos.

Adelante Andalucía y Ciudadanos tienen 6 máximas en el top 9. Y comparten entre ellos 4 términos comunes “Personas”, Servicios”, “Sistemas” y “Propuestas”.

Los Populares tienen 3 términos incluidos en el top 9, todos ellos compartidos con los Socialistas y dos con ciudadanos. Vox tiene también 3 términos en el top 9 “Ley”, “Sistemas” y “Empresa”. Las diferencias lingüísticas de los programas electorales PP y VOX son los que más términos diferentes tienen en comparación con el resto de los partidos, con 7 palabras cada uno.

El PSOE lidera sus diferencias lingüísticas con el resto hablando de “Innovación” y “Economía”. Adelante Podemos hace lo mismo con “Derecho” y “Políticas”. Y Ciudadanos tiene las mayores diferencias de su programa utilizando “PSOE” Y “Corrupción”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Madrid abre la nueva Gran Vía La calle mantiene su papel como eje del centro histórico, se adapta a la movilidad sostenible y gana en funcionalidad ¿Qué es más barato, un taxi o un VTC? En Madrid y en Barcelona es recomendable tener en cuenta el tráfico y la hora Arranca la Liga de Debate Preuniversitario CICAE - UCJC ¿Son las redes sociales positivas para la sociedad del siglo XXI? Eternal Innova promueve un registro de los fallecidos o desaparecidos en la Guerra Civil La empresa albaceteña, de Casas Ibañez, especialista en soluciones tecnológicas para el sector funerario, quiere crear un registro en el que se homenajee a los que fallecieron durante la contienda Adif y Mossos acuerdan medidas adicionales para reforzar la seguridad en Barcelona-Sants Destacan agilizar la gestión de incidentes como el ocurrido el jueves