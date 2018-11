AleaSoft: El precio del CO2, principal factor en el precio del mercado eléctrico español en el 2018 Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 15:16 h (CET) AleaSoft ha preparado una serie de resúmenes sobre los principales factores que afectan al precio del mercado ibérico de electricidad. En este primer artículo, AleaSoft analiza la influencia sobre el precio de factores externos al mercado eléctrico como son el precio de los combustibles y el precio de los derechos de emisiones de CO2 Sin duda, el concepto que más titulares ha ocupado en la sección del mercado eléctrico durante este 2018 ha sido el CO2. Los derechos de emisiones de CO2 son la tasa que deben pagar las industrias contaminantes por el hecho de liberar dióxido de carbono. Este mecanismo está ideado para que la transición a tecnologías menos contaminantes sea más rápida haciendo menos rentables aquellas tecnologías que más contaminan.

Las industrias pueden adquirir estos derechos de emisiones en las subastas organizadas por los estados. Pero existen otros mercados, donde estos derechos se pueden venden, porque una determinada industria ya no lo va a necesitar, o simplemente comprar esperando que el precio suba y se pueda volver a vender.

El hecho es que la producción de electricidad en centrales térmicas de carbón genera CO2, y, como tal, debe adquirir derechos de emisiones. Un coste adicional para las centrales que, para mantener la rentabilidad, deben incorporar en sus ofertas de venta de energía en el mercado eléctrico. También los ciclos combinados y la cogeneración, aunque emiten menos CO2, deben disponer de derechos de emisiones. Por lo que un incremento del precio del CO2 repercute directamente en el precio de las ofertas de estas tecnologías que cuando marcan el precio marginal del mercado eléctrico, éste experimenta una subida.

El precio de los derechos de emisiones EUA para diciembre 2018 comenzó el año cotizando por debajo de los 8 € por tonelada de gas emitido. Este precio ya había aumentado desde los 5 € en que estaba situado hasta julio de 2017, y alrededor del que ya llevaba varios años negociándose. Desde entonces, la carrera alcista ha sido imparable, hasta alcanzar su máximo en 25,23 €/t el 10 de septiembre. Un aumento del 223% apenas nueve meses.

Este incremento del precio de las emisiones, vino acompañado por un aumento del precio del mercado eléctrico ibérico del 42,6%, de los 49,98 €/MWh de promedio en enero hasta los 71,27 €/MWh de promedio en septiembre.

De cara al 2019, las estimaciones de AleaSoft son que el precio de los derechos de emisiones de CO2 continúe creciendo. La entrada en funcionamiento de la Reserva para la estabilidad del Mercado permitirá a la Unión Europea impedir el desplome del precio de las emisiones, y hacer que se convierta en una herramienta para acelerar la descarbonización de la generación eléctrica y alcanzar los objetivos medioambientales de 2030. Los estudios publicados indican que el precio del CO2 debería crecer un 50% adicional para que sea más rentable generar electricidad con gas en lugar de carbón, y este es el primer paso indispensable para avanzar en la descarbonización del sector eléctrico.

El precio del gas también es un factor importante que afecta el precio del mercado eléctrico. Si bien el gas no es la principal tecnología de generación de electricidad en el mercado eléctrico español (ciclos combinados y cogeneración tienen una cuota de generación de alrededor del 22% en lo que se lleva de 2018), es la tecnología con las ofertas más caras del mercado, por lo que es una referencia para otras tecnologías gestionables. El precio del gas europeo TTF ha tenido una tendencia alcista similar a la del CO2. El precio del futuro para diciembre comenzó 2018 en 19,14 €/MWh y alcanzó el máximo de 29,67 €/MWh (una subida del 55%) el 24 de septiembre, prácticamente a la vez que el CO2.

Para 2019, la acumulación de reservas de gas para el invierno, que de momento no se prevé severo, no hace prever un incremento del precio. Pero un invierno con temperaturas más bajas de lo previsto, puede hacer disminuir las reservas de gas y presionar el precio al alza.

Las subidas del precio del CO2 y del gas son el factor clave para entender la subida que ha experimentado el precio del mercado eléctrico en este 2018.

El carbón es también una de las tecnologías con una fracción notable del mix eléctrico peninsular. En lo que se lleva de 2018 ha significado alrededor del 14% de la generación. Al ser una tecnología gestionable también marca el precio marginal del mercado en determinadas horas y su precio también es un factor que influye en el precio del mercado eléctrico.

El precio del carbón europeo API2 también tuvo un comportamiento al alza en el global de los tres primeros trimestres del año. El precio del futuro para diciembre marcó su máximo en octubre cerca de los $102 por tonelada. Desde entonces, su precio no ha parado de bajar y se encuentra ya en los $83.

Las perspectivas para 2019 son que el precio continúe la tendencia bajista.

Si bien el fuel-oil ya no se usa para la generación de electricidad, el comportamiento del precio del petróleo es aun una referencia para el mercado eléctrico. Algunos contratos de gas se indexan a su cotización, y en general, el precio del petróleo puede marcar la dirección de la economía a nivel mundial.

Al igual que el carbón, el precio del barril de petróleo Brent marcó su máximo anual en octubre por encima de los $86, y desde entonces ya ha bajado hasta los $60. Las previsiones de varias fuentes agrupadas por AleaSoft indican que el precio promedio del Brent durante 2019 seguirá a la baja.

https://aleasoft.com/es/precio-co2-principal-factor-mercado-electrico-espanol-2018/

