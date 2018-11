AS Roma adjudica a Nivoria su campaña internacional de marketing digital orientada a turistas Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 15:32 h (CET) El club de fútbol italiano confía en la agencia para desarrollar una campaña multicanal de captación de público en 7 países y la mejora e implantación de su plataforma de ticketing Nivoria, agencia referente en el diseño de estrategias de marketing digital full-service, ha sido la elegida por el reconocido club de fútbol Associazione Sportiva Roma (AS Roma) para liderar su nueva campaña de marketing online 360 a nivel internacional para las competiciones de la FIGC Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana y UEFA Champions League.

El proyecto, que tiene como objetivo la captación de público internacional en 7 países de Europa y América, consiste en una campaña omnicanal e incluye acciones de auditoría UX/UI, analítica, big data y plan de medios online.

Miguel Clavero, CEO de Nivoria, ha declarado: “tener la oportunidad de colaborar con un club emblemático como AS Roma es un verdadero orgullo para nosotros y refuerza nuestro posicionamiento en un sector tan dinámico como es el deportivo, que empieza a apostar por el marketing online como una de las herramientas más eficientes para ampliar su público, llegar a fans de todo el mundo y de ese modo, incrementar su cuenta de resultados”.

Fundado en 1927 y con sede en el Stadio Olimpico di Roma, AS Roma es uno de los equipos líderes en la liga italiana de futbol y de la Champions League. Considerado el 18º mejor club del mundo según el Football World Ranking, cuenta con un valor de mercado de 382 millones de euros según la web Transfermarkt y ostenta la posición número 51 en el ranking FOOTBALL FINANCE 100 de los clubes con mayor poder financiero del mundo.

Sobre Nivoria

Desde hace más de 15 años, Nivoria se ha consolidado como una de las agencias de marketing digital 360º de referencia en España. Trabaja proyectos con independencia de su localización, el sector o el tamaño de las empresas. Su máximo valor diferencial es que, no sólo cuenta con un gran equipo de profesionales, sino que también ofrece un altísimo nivel de dedicación y compromiso con sus clientes. Cuenta con más de 50 personas y 3 oficinas (Barcelona-Madrid-Andorra).

