Kids&Us: una franquicia con marcado acento femenino Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 15:40 h (CET) El 70% de las escuelas Kids&Us en España cuenta con una mujer al frente del proyecto. Kids&Us ha revolucionado el aprendizaje del inglés con su método para niños a partir de un año de edad que se basa en el proceso natural de aprendizaje de la lengua materna Según datos del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), el pasado año las mujeres crearon más de 2.200 empresas en España. Por lo que a franquicias se refiere, de todas las que pusieron en marcha es España en 2017, el 41% estuvieron lideradas por mujeres. Por sectores profesionales, las mujeres arrancan negocios relacionados con el retail, la restauración, el cuidado personal y otros muchos servicios.

En Kids&Us las mujeres tienen un papel destacado

Un ejemplo del emprendimiento femenino se encuentra en la empresa española Kids&Us, la red de academias dedicada a la enseñanza del inglés para niños de entre 1 y 18 años con un método innovador. Más de la mitad de los centros Kids&Us de todo el mundo cuentan con una mujer al frente del negocio. Las mujeres han demostrado una gran proactividad emprendedora que, junto con su pasión por la educación, las ha llevado a unirse a este proyecto.

El método “Natural English” de Kids&Us, con el que los niños aprenden inglés desde el primer año de vida como si fuera su lengua materna, ha sido fundamental para el desarrollo -a partir de 2007- de la red de franquicias por todo el mundo. En el año escolar 2018-2019, el 70% de centros de la red en España contaba con una mujer al frente del negocio, y no solo eso: la presencia de mujeres en términos de empleo, como directoras, coordinadoras académicas o profesoras, es igualmente alta.

Muchas de estas emprendedoras son madres que, después de haber visto los resultados del método en sus propios hijos, han decidido llevar más allá la experiencia de Kids&Us abriendo su propio centro. Otras, en cambio, después de una carrera de éxito en otros sectores, han conocido la compañía y han escogido Kids&Us para iniciar un negocio en su propia ciudad.

En España, Kids&Us cuenta con 366 centros y planea abrir nuevos centros en el sur de la Península y Levante durante el próximo curso escolar 2019-2020.

Respaldo constante al franquiciado

Para Kids&Us, la satisfacción de sus franquiciados en la gestión del negocio es esencial. Por ello la compañía les brinda apoyo con más de 100 profesionales para las diversas áreas del negocio, monitoreo constante, formación continuada, control de calidad y desarrollo de nuevo material pedagógico y productos del Universo Kids&Us. Estos elementos refuerzan el compromiso mutuo entre la empresa y el franquiciado en favor del correcto desarrollo del negocio.

Kids&Us utiliza una metodología de aprendizaje basada en el proceso natural de adquisición de la lengua materna, un proceso infalible que tiene lugar en un orden preestablecido, natural y espontáneo. En los bebés muchos mecanismos del cerebro están todavía inactivos, como por ejemplo el del lenguaje. Para poder conectar y activar esta poderosa red, es necesario convertirla en objeto de estímulos significativos que pueda maximizar las habilidades innatas del aprendizaje. El método Kids&Us explota y optimiza todos estos mecanismos que se activan durante los primeros años de vida para ponerlo al servicio del aprendizaje de un segundo o tercer idioma.

Sobre Kids&Us

Kids&Us es un método pedagógico de aprendizaje del inglés único y probado para niños y niñas de 1 a 18 años. Partiendo de un fuerte deseo de innovación y de mejora continua, este método ha revolucionado el aprendizaje de la lengua basándose en la inmersión lingüística y la reproducción del proceso natural de adquisición de la lengua materna.

Fundada en 2003 por la filóloga Natàlia Perarnau, Kids&Us cuenta actualmente con 435 escuelas en 9 países, además de España, en Andorra, Francia, Italia, Bélgica, República Checa, Marruecos, México y Japón.

A finales de 2017, el fondo español Corpfin entró como accionista mayoritario de la compañía con el objetivo de contribuir al crecimiento global de Kids&Us.

Más información en www.kidsandus.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La intervención del Parlamento Europeo amenaza el derecho a un juicio justo en el caso Berta Cáceres en Honduras, declara el abogado Robert Amsterdam Se celebra AsturFranquicia 2018. VII Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias 'Nuevas Técnicas para Recuperar Impagados sin conflictos' Ogury nombra a Cédric Carbone como nuevo CTO Mundial Insta360 ONE X redefine la cámara de acción