La Sagesse de Bluevert; el lujo de la alta cosmética

martes, 27 de noviembre de 2018, 16:12 h (CET) El cosmetólogo Arturo Álvarez Bautista ha logrado una fórmula perfecta para crear una crema transversal combinando lujo, ciencia y la tecnología más avanzada gracias a su ingrediente estrella Plasmarine para ofrecer Créme Parfaite Global. Esta crema anti-edad para rostro y ojos contiene un 48% de exclusivos ingredientes activos como el complejo marino Plasmarine, resinas y extractos botánicos naturales “La crema”, así definen numerosas celebrities nacionales La Sagesse, la nueva crema de Bluevert con un 48% de ingredientes activos. Diseñada por el famoso cosmetólogo de renombre internacional Arturo Álvarez Bautista, la Sagesse cuenta con una línea global anti-edad formulada con Plasmarine™. Una respuesta única a las pieles maduras que combate desde la profundidad todos los signos de envejecimiento cutáneo.

Con el respaldo de siete años de investigación científica detrás, el químico y director general de la marca, Arturo Álvarez-Bautista, explica que las propiedades más destacadas de estas materias primas son su poder cicatrizante, antiedad, blanqueante, que previenen la aparición de la dermatitis y ayudan a sintetizar el colágeno de manera natural. Bluevert ha sido la primera empresa capaz de encapsular el absoluto del mar, una composición de dos microalgas que han denominado Plasmarine. El plasmarine está formado por microalgas que son unos organismos que están retomando con fuerza en el mundo de la cosmética. Las microalgas cuentan con innumerables propiedades beneficiosas para la salud y la alimentación.

Detrás de Bluevert está Buggypower, la mayor planta de producción de microalgas en circuito cerrado del mundo. Buggypower está situada en la isla de porto Santo en el océano Atlántico donde se hallan las aguas más puras y donde las fluctuaciones de temperatura son mínimas.

Con el paso de los años la piel pierde de forma natural colágeno, ácido hialurónico, ácidos grasos, minerales. Además este proceso se agrava debido a factores externos a los que diariamente se está expuesto: rayos UV, polución, radiación electromagnética (REM), estrés, mala alimentación etc.

Todo esto se refleja en el aspecto físico de la piel, se forman arrugas prematuras, se pierde densidad, flacidez, la piel se seca progresivamente, el tono se apaga y aparecen las manchas de pigmentación.

Bluevert ha logrado la fórmula perfecta para crear una crema transversal combinando lujo, ciencia y la tecnología más avanzada gracias a su ingrediente estrella Plasmarine.

Activos de la Sagesse

Plasmarine

Complejo celular presente en el fitoplancton marino. Concentrado de dos potentes especies de microalgas marinas cultivadas en una de las instalaciones biotecnológicas más vanguardistas de Europa. Formulado con liposomas, este exclusivo complejo es capaz de lograr, además de una pureza excepcional, una alta concentración con gran capacidad de penetración epidérmica ofreciendo a la piel todos los principios activos presentes en las microalgas.

Alantoína

Cicatrizante natural. Se caracteriza por acelerar el proceso que hace la piel para desprenderse de las células muertas o envejecidas y reemplazarlas por otras nuevas y sanas.

Vitamina C de alta estabilidad

Forma estable de vitamina C que aporta luminosidad, uniformidad al tono de la piel, reduce manchas, gran poder antioxidante y previene el foro-envejecimiento.

Manteca de karité

Gran poder emoliente e hidratante.

Aceite de Rosa de Mosqueta

Tiene múltiples propiedades como cicatrizante anti-estrías y anti-edad.

Bisabolbol

Originario de sustancias liposolubles de la manzanilla. Regenerador, antiinflamatorio y bacteriostáticos.

Colágeno soluble marino

Colágeno marino que aporta propiedades hidratantes, protectoras, nutritivas y tensoras.

Polvo de perla

Ingrediente que produce un relleno temporal y a su vez refleja la luz por lo que disminuye la percepción visual de las arrugas y aporta luminosidad.

Hematite

Extracto de piedra rico en hierro. Su principal propiedad es la capacidad de regeneración.

Resina botánica de Croton Lechleri

Reparadora, regeneradora, efectiva contra 8 de los 9 signos de envejecimiento. Antiinflamatoria, cicatrizante y anti-polución.

Complejo de minerales esenciales

Complejo formado por minerales como el cobre, zinc y magnesio que facilitan el aumento de la oxigenación de la piel y la disminución de arrugas.

Hexapéptido Antiarrugas

Péptido antiarrugas con gran eficacia contra la formación de arrugas siendo una alternativa tópica a la toxina botulínica A

Aceite de semilla de chía

Aporta gran nutrición a la piel ya que está cargado con altos niveles de vitaminas y minerales, Omega-3, Omega-6 y antioxidantes.

Acido hialurónico de bajo peso molecular

Ácido hialurónico con alto poder de penetración. Reduce las arrugas en tamaño y profundidad, mejora la elasticidad de la piel y tiene gran eficacia contra el envejecimiento producido por las agresiones externas.

Péptido estimulante de fibroplastos

Activa el proceso de reparación cutánea a nivel de la dermis papilar propensa al daño por el UV.

Hexapéptido epigenético reprogramador de la piel

Poderoso activo capaz de modular el micro RNA-145, que está implicado en la regulación de la regeneración epidérmica.

Glucógeno marino epigenético

Reduce las alteraciones biológicas de la piel causadas por l exposición a REM.

