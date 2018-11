Los regalos para bebé más demandados en 2018, según La Cestita del Bebé Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 16:44 h (CET) Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchas personas tendrán que buscar regalos para bebés. La Cestita del Bebé desvela cuáles son los regalos más originales y demandados del 2018 El calendario continúa avanzando y las fiestas navideñas cada vez están más cerca. Las primeras semanas de diciembre son las fechas más indicadas para adelantar las compras de los regalos y ahorrar una buena suma de dinero.

Ahora se adelantan ofertas específicas que los comercios realizan para liberar stocks almacenados e incluso para hacer caja y disponer de liquidez para poder hacer una apuesta fuerte de cara a la campaña de ventas de Navidad, de ahí que sea interesante comenzar a comprar aquellos regalos y compromisos pendientes.

Muchas personas tendrán que hacer estas navidades un regalo a unos papás y mamás primerizos. Hacer un regalo para un bebé original, bello y funcional puede no representar una tarea fácil.

Surgen múltiples interrogantes a la hora de regalar a un bebé, preguntándose las personas si deberían optar por un regalo práctico, como son productos de baño e higiene, o pañales, o si por el contrario no sería mejor regalar ropa (surgiendo interrogantes sobre talla, etc).

Desde La Cestita del Bebé recomiendan tener en cuenta los siguientes consejos para elegir regalos para bebés este 2018 y triunfar.

De todas la tendencias de este año 2018, en lo que a regalos para bebé se refiere, las ‘Tartas de Pañales’ continúan siendo una opción muy recurrida, práctica, y un éxito asegurado. Se trata de un buen surtido de pañales ordenados y colocados a modo de tarta de varias torres, a la que se le puede añadir desde detalles decorativos, lazos y más complementos y regalos, resultando un regalo práctico y muy vistoso. Un obsequio original con el que acertar seguro.

Por otra parte, se lleva mucho regalar ‘Bolsos de bebé’, un tipo de bolso específico para mamás y papás, para poder llevar todo lo que el bebé necesita cuando vayan a dar una vuelta. Estos bolsos están diseñados también desde un punto de vista muy práctico. Cuentan con compartimentos y divisiones específicas para todos los productos de cuidado del bebé.

Junto a estos regalos para bebé, la tendencia estrella de este año 2018 están siendo las ‘Canastillas de bebé‘: "Este año hemos notado un crecimiento considerable en el interés del público por las canastillas de bebé. Esta gran respuesta nos alegra muchísimo ya que veníamos apostando fuertemente por este producto desde hacía tiempo. A la hora de regalar a un bebé, los padres agradecen que el obsequio sea funcional, dado que es una etapa en la que se precisa de muchas cosas, como pañales, ropas, complementos, accesorios, etc, de ahí que toda ayuda sea siempre bienvenida", según el equipo de La Cestita del Bebé, tienda online especializada en regalos para bebés.

Planificar y realizar las compras de los regalos navideños para bebés es en la actualidad algo muy sencillo, gracias a tiendas online como La Cestita del Bebé. Desde la comodidad del hogar, sin tener que desplazarse a ningún sitio, se pueden adquirir los productos estrellas recomendados por este e-commerce: las tartas de pañales, los bolsos para bebé y las canastillas de bebé.

Más información en: https://www.lacestitadelbebe.es

