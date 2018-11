Insta360 ONE X redefine la cámara de acción

El futuro de la cámara de acción ya está aquí. Insta360 ONE X llega a España y Portugal de la mano de Ziclotech. Gracias a este nuevo modelo de cámara de acción 360º ya es posible grabar vídeos de 5.7K, con una estabilización inmejorable y con novedosas funciones, como Cinematic Slow-Mo Autonomía y creatividad en la mano

ONE X es más que una cámara de 360 grados, es una nueva herramienta, con aplicaciones disponibles tanto para iOS como para Android, que da a los usuarios más autonomía y más posibilidades creativas, tanto durante como después de la captura.

La nueva cámara de Insta360 ofrece un campo de visión ilimitado de 360 grados inmejorable gracias a su innovador algoritmo de estabilización FlowState, que analiza el movimiento en todas las direcciones para lograr un nivel de equilibrio nunca visto antes, y los nuevos modos de disparo, que desbloquean la necesidad de manipular el tiempo y la perspectiva.

Nuevos modos de disparo y funciones añadidas

Disparar en todas direcciones y hacer que todo se vea bien, requiere una resolución óptima. Es por eso que ONE X graba a 5.7K (30 FPS) y captura fotografías de 18 MP. Además, cuenta con nuevos modos de disparo, 50 FPS (4K) y 100 FPS (3K), que mantienen la acción súper suave y le permiten reducir la velocidad para resaltar los momentos clave.

Además de los nuevos modos de disparo, ONE X cuenta con dos novedosas funciones que proporcionan infinitas posibilidades a la hora de editar. La nueva función TimeShift permite a los usuarios ajustar la velocidad de diferentes partes de un clip a su antojo, mientras Cinematic Slow-Mo hace posible resaltar los momentos clave a cámara súper lenta.

Otra función destacable de ONE X es la mejorada Bullet Time Shot, que lleva la perspectiva en órbita al siguiente nivel, con un campo de visión más amplio y una resolución de 3K más nítida.

Dónde y cuándo sea, ONE X no tiene barreras

El ONE X tiene una batería extraíble de 1200 mAh, lo que garantiza que los creadores podrán trabajar durante más tiempo. Además, el modelo mejorado de Insta360 permite a los usuarios conectarse a ONE X a través de WiFi, lo que les permite una alta velocidad para previsualizar y controlar sus tomas en cualquier lugar y momento.

Así, cuando estén listos, podrán transferir las imágenes a su teléfono para editarlas y compartirlas de dos formas: rápidamente a través de WiFi o conectándose directamente con un cable de transferencia de datos (Lightning, USB Type-C y Micro-USB son estándar con ONE).

Por otra parte, ONE X posee un control remoto Bluetooth (opcional) que permite a los usuarios controlar la cámara mientras se graban automáticamente los datos del GPS para videos y fotos. Estos datos se pueden usar para cargar fácilmente vídeos y fotos en Google Maps Street View, así como para agregar un tablero de control de viaje personalizable a los clips de video: velocidad de superposición, dirección, elevación, ubicación e información de ruta.

ONE X ofrece modos HDR para fotos y vídeos

Para marcar la toma perfecta, ahora, los usuarios también pueden modificar manualmente la configuración de la imagen, incluyendo ISO, balance de blancos y velocidad de obturación. La cámara también está lista para los intervalos de tiempo, hiperlapsos, disparos a intervalos y disparos cronometrados.

Insta360 ONE X tiene un precio de 459,99€ y está disponible ya en Amazon y en su página web: https://www.insta360spain.com/.

Para más información:

https://www.insta360spain.com/

https://www.facebook.com/insta360iberia