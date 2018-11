Se celebra AsturFranquicia 2018. VII Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 17:12 h (CET) La presentación de AsturFranquicia 2018 ha tenido lugar la mañana del martes 27 de noviembre de 2018 en la Agencia Local de Empleo en Gijón, con la participación de Pelayo Barcia, director general de Empleo, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Gijón y Guadalupe Zapico, directora de AsturFranquicia, Feria de la Franquicia en Asturias Organizada por Working Comunicación, la VII Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias -AsturFranquicia- referente de la franquicia en el Norte de España, tendrá lugar el día 29 de noviembre de noviembre en Gijón, en el Centro Municipal Integrado El Coto en horario de 10:30h a 19:30h.

Paralelamente tendrá lugar la II Edición del Fórum Gijón Franquicias, organizado por AFyEPA – Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias.

La VII Edición de AsturFranquicia da comienzo a una nueva etapa centrada en el crecimiento y consolidación de este evento monográfico del sector de la franquicia en Asturias. Entre los cambios previstos a realizar se encuentra la ubicación, el formato y los contenidos de la misma.

El Centro Municipal Integrado 'El Coto', es el nuevo espacio donde se realizará la VII Edición de AsturFranquicia. Es un edifico histórico rehabilitado, singular y que actualmente acoge la realización de distintos eventos, donde la cultura y la formación conviven diariamente con el objetivo de servir como punto de encuentro a quienes apuestan por el conocimiento, el intercambio de experiencias y la innovación.

La Sala Polivalente acogerá el espacio de exposición comercial y de networking con la participación de Centrales Franquiciadoras, Consultoras en Franquicia y empresas/instituciones que prestan servicios a los emprendedores interesados en entrar a formar parte del sistema comercial de la franquicia.

Más de 35 modelos de negocio se darán cita en esta edición de AsturFranquicia, los emprendedores e inversores contará con un amplio abanico de sectores de actividad económica presentes en Gijón y con Cadenas como Remax, Buns & Bones, Vinalium, 100 Montaditos, Cervecería La Sureña, The Good Burger, Midas, Rodilla, entre otras.

AsturFranquicia 2018 será un escaparate del sector en Asturias, una plataforma en Gijón de análisis y opinión, un espacio de importante transmisión de conocimiento sobre las claves del sector de la franquicia que contará con la participación de expertos en este sistema comercial. Una cita con los profesionales de la franquicia y el emprendimiento

Al igual que en las pasadas ediciones y en el marco del Acto de Inauguración de la Feria se entregarán los Premios Asturfranquicia 2018.

Los Premios AsturFranquicia 2018 han recaído en: Grupo Restalia (propietarios de las Cadenas 100 Montaditos, Cervecería La Sureña y The Good Burger) y la entidad financiera BBVA.

La Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias AFyEPA y la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de Gijón, participan conjuntamente en esta edición de AsturFranquicia 2018 con la finalidad de informar y asesorar a los emprendedores de las ventajas que aporta el entrar a formar parte del sistema comercial de la franquicia.

II Edición Fórum Gijón Franquicias 2018:

El Fórum Gijón Franquicias es un espacio de aprendizaje, conocimiento y formación en materia de autoempleo, emprendimiento y expansión en franquicias.

El Taller para Emprendedores contará en esta Edición de 2018 con novedades en su formato y ponentes participantes expertos en emprendimiento y en franquicias. La finalidad de este Taller para Emprendedores es contribuir al desarrollo y fomento de la cultura emprendedora en el Principado de Asturias a través del sistema comercial de la Franquicia. Tendrá lugar la mañana del jueves 29 de noviembre en el Centro Municipal Integrado El Coto en horario de 12:00h a 14:30h.

La financiación a las franquicias será uno de los temas que se tratará ampliamente en el Taller para Emprendedores. Participarán en este mesa sobre financiación el responsable de franquicias del BBVA y el responsable comercial de Asturgar SGR.

Esa misma tarde, a las 17:00h tendrá lugar una conferencia de Expansión en Franquicia impartida por Miguel Ángel Oroquieta, Socio Director de la Consultora T4 Franquicias, y dirigido a aquellas empresas que cuenten con un modelo de negocio ya maduro y contemplen el expansionar y hacerlo crecer a través de este sistema comercial.

Las Centrales Franquiciadoras Cervecería 100 Montaditos - Buns and Bones - TGB The Good Burger, Cervecería La Sureña, Midas y Rodilla -, presentarán su modelo de negocio en horario de 17:45h a 19:30h.

Los emprendedores e inversores tienen en AsturFranquicia 2018 y Fórum Gijón Franquicias un espacio monográfico donde reunirse con los responsables de expansión de las Centrales Franquiciadoras y las Consultoras en Franquicias que acuden a Gijón a presentar su modelo de negocio e igualmente participar en el Taller para Emprendedores y en las conferencias impartidas por expertos en el sistema comercial de franquicia.

AsturFranquicia, referente en el Norte de España del sector de la Franquicia, es un escaparate generador de negocio para las empresas expositoras, plataforma de creación de autoempleo para emprendedores y motor de crecimiento e impulso para los pequeños empresarios y autónomos. AsturFranquicia es el punto de encuentro en Asturias que permite a los visitantes al evento conocer directamente a las empresas franquiciadoras e informarse de los nuevos modelos de negocio, y tomar el pulso a las actuales tendencias del mercado empresarial.

www.asturfranquicia.com

