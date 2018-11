La intervención del Parlamento Europeo amenaza el derecho a un juicio justo en el caso Berta Cáceres en Honduras, declara el abogado Robert Amsterdam Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 18:08 h (CET) El jueves 29 de noviembre un tribunal penal hondureño dictará sentencia contra las ocho personas acusadas de participar en el asesinato de la activista Berta Cáceres en 2016 El caso ha atraído un gran interés internacional, incluida una carta del pasado jueves 22 de noviembre de treinta y dos eurodiputados del Parlamento Europeo, junto con Federica Mogherini, la Alta Representante de la Unión, en la que se pide a las autoridades hondureñas que garanticen un juicio justo en el caso Berta Cáceres.

Sin embargo, en algunos sectores existe la preocupación de que dos de los acusados, los ejecutivos de DESA Sergio Rodríguez Orellana y Roberto David Castillo (este último siendo juzgado por separado), que han estado en prisión preventiva durante un largo período de tiempo, sean en realidad presos políticos, víctimas de las presiones internacionales ejercidas sobre las autoridades hondureñas.

En palabras de Robert Amsterdam, el abogado principal de DESA en este caso;

“Llegados a este punto, la intervención del Parlamento Europeo en el juicio de Berta Cáceres no puede ser más peligrosa. La continua presión ejercida por la UE aumenta el riesgo de la celebración de juicios falsos en lugar del juicio justo que exigen".

“Ejercer una presión indebida sobre las autoridades hondureñas para que procesen a los que están acusados actualmente, antes de que se hayan revisado todas las pruebas, es despreciar sus derechos humanos y la salvaguarda del estado de derecho".

“Solo se conseguirá justicia para los familiares y amigos de Cáceres si los acusados de su asesinato reciben un juicio que sea justo, libre de interferencias y de coerción”.

Amsterdam mencionó que ambas partes han sufrido problemas con el proceso legal y que tanto las víctimas como los acusados han pedido que se garantice un juicio justo.

“Actualmente, el juicio no garantiza un resultado justo. Nuestra preocupación fundamental es que COPINH, la organización de la que Cáceres era miembro, está interfiriendo en el proceso judicial mediante una peligrosa campaña de presión, difundiendo información errónea sobre los acusados y DESA con el objetivo de promover una agenda política.“

“Pido al Parlamento Europeo que garantice que las circunstancias entorno a este caso no se vuelvan más tóxicas y violentas, y que garantice que se respeten los derechos a la presunción de inocencia y un juicio justo para todos los hondureños”.

Amsterdam concluyó manifestando que ha escrito a los eurodiputados para responder a su carta del 16 de noviembre.

La carta del Parlamento Europeo se envió tras la publicación del informe titulado "Guerra contra el Desarrollo" publicado por los abogados de los ejecutivos de DESA el 15 de noviembre de 2018. El informe de Amsterdam & Partners LLP acusa a los activistas de difundir información falsa, atacar el derecho a un juicio justo y bloquear el desarrollo económico en Honduras.

El informe y otra documentación adicional se pueden descargar en inglés y español en http://casocaceres.com. Para más información sobre Amsterdam & Partners LLP, visitar https://amsterdamandpartners.com.

Fuente:

Amsterdam & Partners LLP

1054 31st Street, NW

Suite 110

Washington, DC 20007

Contacto:

+44 (0) 20 7406 7456

+44 (0) 7384 253 436

vchoplin@pagefieldglobal.com

