El Valencia se despide de la 'Champions' en Turín La derrota ante la Juventus y la victoria del United condenan a los de Marcelino

martes, 27 de noviembre de 2018, 23:22 h (CET)

martes, 27 de noviembre de 2018, 23:22 h (CET) El Valencia se ha quedado matemáticamente sin opciones de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones tras caer este martes en Turín ante la Juventus (1-0) y después de la postrera victoria del Manchester United ante el Young Boys (1-0), un resultado que le condena a disputar la Liga Europa.

El conjunto 'che' necesitaba ganar en Italia y esperar que el equipo de José Mourinho no lo hiciese en casa ante el rival más débil del grupo. El tanto de Mandzukic a la vuelta de descanso puso cuesta arriba el camino de los valencianistas, que pudieron adelantarse en un cabezazo de Diakhaby, y el tanto de Marouane Fellaini en el descuento del partido en Old Trafford les sentenció.



Con estos resultados, la Juventus (12) y el Manchester United (10) se aseguran el pase a la fase de eliminatorias, mientras que el Valencia (5) jugará la segunda competición continental.



En un escenario como el Juventus Stadium, el conjunto de Marcelino García Toral mostró temple y solidez en una primera mitad en la que, sin embargo, el cuadro local comenzó intimidando de la mano de un Cristiano Ronaldo dispuesto a resarcirse de su expulsión en su estreno el Mestalla.



Así, en el primer minuto el portugués probó con un tiro desde la frontal que se fue lejos de la portería de Neto, que dos minutos más tarde atajó un nuevo disparo del exdelantero madridista desde fuera del área.



El arreón de la 'Vecchia Signora' se fue apagando y los valencianistas fueron encontrando su sitio, con las líneas muy juntas y sin dejar espacios al rival. Aunque algo lento en las transiciones, el cuadro 'che' ganó peso a través de la solidez defensiva, que desesperó a una Juventus que pidió hasta tres penaltis durante los primeros 45 minutos.



De hecho, los de Massimiliano Allegri sólo inquietaron de verdad al meta brasileño en el minuto 23, cuando tras una jugada por banda de Alex Sandro Cristiano remató un balón que, después de tocar Kondogbia, se marchó rozando el palo derecho de la meta valencianista.



A pesar de todo, la mejor ocasión de la primera parte fue visitante, justo en la última jugada antes del descanso; Parejo botó un córner que conectó Mouctar Diakhaby con un fuerte cabezazo centrado, pero Szczesny mostró su destreza con una mano fuerte para sacar el balón.



MANDZUKIC APUNTILLA

El paso por vestuarios espoleó a una Juventus que encontró puerta en el 59; Cristiano recibió dentro del área y, tras amagar ante Gabriel Paulista, se fue con una bicicleta para servir una asistencia de lujo para Mandzukic, que remató a placer casi en línea de gol.



Ni el tanto ni verse fuera de la 'Champions' frenó el empuje de los de Marcelino, que tres minutos después lograron perforar la portería local en un saque falta de Parejo, pero la jugada fue anulada por mano de Diakhaby en el remate del centro.



Con el paso de los minutos, la 'Juve' llegaba más y con más peligro al área de Neto, que desbarató dos ocasiones a disparos de Dybala y Cristiano. La gasolina comenzaba a faltar al conjunto 'che', que aún así pudo igualar la contienda en un disparo de Soler tras recoger un balón suelto en la frontal.



Las miradas, indudablemente, se dirigían a Old Trafford, donde los de José Mourinho no pasaban del empate ante el colista Young Boys. El gol de Marouane Fellaini en el minuto 91 acababa con sus opciones matemáticas y ponía fin a su agonía. En Mestalla, en la última jornada ante el United, el Valencia jugará con el premio de consolación de la Liga Europa garantizado.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: JUVENTUS, 1 - VALENCIA, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (Cuadrado, min.46); Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala (Douglas Costa, min.77), Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



VALENCIA: Neto; Wass, Paulista, Diakhaby, Gayà; Coquelin, Parejo, Kondogbia (Carlos Soler, min.71), Guedes; Rodrigo (Gameiro, min.46) y Santi Mina (Batshuayi, min.67).



--GOLES:

1-0, min.59: Mandzukic.

--ÁRBITRO: William Collum (ESC). Amonestó a Bentancur (min.12), a Cuadrado (min.60) y a Matuidi (min.83) por parte de la Juventus y a Gayà (min.30), a Kondogbia (min.42), a Diakhaby (min.61) y a Batshuayi (min.74) por parte del Valencia.



--ESTADIO: Juventus Stadium.

