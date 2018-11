Hormigón decorativo para suelos con Pavex.es Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 07:50 h (CET) Si se está en busca de suelos de alta calidad, mucha resistencia y sobre todo con gran estética se ha llegado al sitio correcto; descubrir el hormigón, sus características, tipos y cuál es el más idóneo para los suelos. Descubrir sin más preámbulos cuál de los tres diferentes tipos de hormigón es el mejor; si es más mejor el hormigón impreso, el hormigón pulido o el hormigón desactivado Suelos de Hormigón Pulido

El hormigón pulido es uno de los más usados, ya que este tipo de material es muy fácil de aplicar; suele colocarse en grandes dimensiones y tiene un acabado fino, liso, pulido y muy brillante.

Por si fuera poco, es uno de los más resistentes. Por lo anterior puede ser usado en áreas de alto tráfico y donde haya fuertes impactos. Este suelo tiene una gran profundidad y adicional en su interior está reforzado con una malla que evita que se resquebraje, quiebre o dañe su estructura.

Sin duda alguna los suelos de hormigón pulido son uno de los más resistentes del mercado.

Ventajas de los Suelos de Hormigón Pulido

Los suelos de hormigón pulido presentan muchas ventajas.

La primera ventaja y quizás una de las más destacables es que, es uno de los suelos más baratos que se puede conseguir, pero no por económico es malo; todo lo contrario, el hormigón pulido es tan económico como resistente, por lo que es usado en áreas de alto tráfico e impactos, como: hospitales, centros comerciales, galpones y más.

Además, los suelos de hormigón pulido se ven bien en todos los ambientes; ya que son muy versátiles, tienen un acabado pulido, brillante y muy estético. Por si fuera poco, se pueden usar en diferentes colores.

Otra gran ventaja del suelo de hormigón pulido reside en que su mantenimiento y limpieza es muy sencillo; no requiere de ningún tipo de líquido especial para su limpieza y siempre perdura con su acabado brillante y pulido.

Por todo lo anterior el suelo de hormigón pulido es una excelente opción; ya que es económico, resistente, versátil y tiene una apariencia hermosa.

Suelos de Hormigón Impreso

El hormigón impreso es muy similar al hormigón pulido en cuanto a beneficios, con el extra de que este tipo de suelos además de ser duraderos, resistentes y más imitan de manera muy fidedigna suelos de roca, parqué, madera y otros.

Básicamente el hormigón impreso se fabrica de igual manera que el hormigón pulido, pero este no es sometido al pulido final, sino que por medio de moldes se generan patrones de suelos muy conocidos, deseados y costosos, pero de manera más económica.

Con el hormigón impreso se puede imitar este suelo y hacerlo mejor. Sí, es un suelo mejor; porque no es delicado, ni su mantenimiento es engorroso esencialmente este suelo fabricado de hormigón se ve como parqué, pero tiene todos los beneficios del hormigón pulido.

Características más resaltantes de los Suelos de Hormigón Impreso

Entre las características más resaltante de los suelos de hormigón impreso, están:

Su extrema durabilidad. Su estético acabado, que imita miles de suelos, como: el parque, la roca, el gres, la madera y más. Su resistencia a las inclemencias climáticas, por lo que puede ser usado en exteriores sin problemas. Su fácil mantenimiento y limpieza. Su bajo costo. Su versatilidad y diferentes colores. Básicamente los suelos del hormigón impreso son una gran opción para espacios interiores y exteriores. Tiene un gran acabado y sobre todo son extremadamente duraderos. Información sobre Hormigón impreso Madrid: Modo Ejecución - Ventajas - Precios.

Suelos de Hormigón Desactivado o Árido Visto

Los suelos de hormigón árido visto u hormigón desactivados son muy comunes en los espacios exteriores. Esencialmente son aquellos que vislumbras en caminerías, alrededores de piscinas y más. Estos tienen una apariencia algo rustica, que los hacen resistentes y altamente antideslizantes.

La apariencia de los suelos de hormigón desactivado o árido visto es similar a una textura rocosa, esta puede ser de piedras pequeñas o de mediano tamaño depende de la elección que hagas en el momento de la fabricación.

Beneficios de los Suelos de Hormigón Desactivado o Árido Visto

Entre las ventajas de descantarse por los suelos de hormigón desactivado o árido visto, se cuentan:

Es un tipo de suelo muy económico, duradero y resistente.

Es de fabricación masiva, es decir; por lo que se puede aplicar en amplios espacios sin ningún tipo de problema y de manera acelerada.

Los suelos de hormigón desactivado son muy antideslizantes.

Al igual que el hormigón pulido y el hormigón impreso viene en diferentes colores y texturas rocosas.

Es un suelo muy estético que le añadirá valor a los espacios exteriores. Si hay necesidad de suelos de calidad todo se puede encontrar con Hormigón decorativo con Pavex.es

La mejor opción para fabricar suelos de altísima calidad y duración es el hormigón. Lo mejor de este material es que hay varios modelos de hormigón que pueden usarse en diferentes áreas de hogar, empresa, negocio y cualquier tipo de construcción.

Son versátiles, económicos y pueden usarse en amplios espacios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.