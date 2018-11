Lékué Kit Cookies Christmas: un regalo navideño para disfrutarlo en familia

El Kit Cookies Christmas es el regalo perfecto para estas Navidades: diviértete preparando galletas personalizadas Lékué, la empresa de utensilios de cocina líder en su mercado, ha presentado su producto estrella para estas Navidades: el Kit Cookies Christmas es un completo estuche que contiene todo lo necesario para preparar, personalizar y compartir divertidas galletas navideñas que harán las delicias de grandes y pequeños.

Con este producto, Lékué se afianza dentro de la tendencia do it yourself, permitiendo personalizar al máximo cada creación culinaria. El kit incluye 5 cortadores de galletas de acero inoxidable con distintas formas: Santa Claus, reno, regalo, bastón de caramelo y campana, todos ellos elementos icónicos de las fechas navideñas.

También incluye bolsitas para guardar las galletas e hilo para colgarlas del árbol, así como pegatinas con las que dar expresividada las bolsitas de galletas al más puro estilo emoji. El kit se completa con un recetario y se presenta en una caja metálica con motivos navideños, perfecta para regalar.

En el recetario las familias encontrarán recetas fáciles y sabrosas que podrán preparar con los utensilios que incluye el kit, por ejemplo Galletas de mantequilla, Galletas de jengibre o Galletas de ciruelas y orejones. Todas estas recetas están orientadas a que varios miembros de la familia participen en su elaboración, asegurando grandes momentos en compañía.

El Kit Cookies Christmas tiene un PVP de 17,50€ y ya está disponible en tiendas y en la página web de Lékué.

Sobre Lékué

Lékué es una marca de utensilios de cocina que ofrece productos innovadores para ayudar a mantener una alimentación sana, sabrosa y natural de manera fácil. Esta marca, con sede en La Llagosta (Barcelona), pone todo su empeño en simplificar las tareas en la cocina a la vez que fomenta una alimentación saludable a través de ideas y recetas.

Su apuesta por la innovación con el objetivo de hacer de la cocina una actividad más sencilla y divertida le han valido importantes reconocimientos y premios como el Delta d’Or de la FAD o el Premio Nacional de Diseño.

Material gráfico: https://bit.ly/2OIgsCr

