Más visibilidad para los usuarios de patinetes eléctricos, runners y ciclistas

martes, 27 de noviembre de 2018, 11:32 h (CET) La empresa Crazytraction comercializa en España un nuevo chaleco con tecnología led creado para hacer más visibles a los usuarios de patinetes eléctricos, bicicletas o runners que circulen por vías con transito de vehículos compartido. Top Visibility CT-B007 así se llama el chaleco que hace que un conductor de patinete eléctrico, ciclista o runner pueda poner el intermitente o las luces de emergencia cuando lo necesite La tienda online http://www.crazytraction.com comercializa en España un nuevo chaleco de alta visibilidad para los usuarios de patinetes eléctricos, runners y ciclistas.

En la actualidad y debido al incremento del uso de medios de transporte no contaminantes en las ciudades hace que las vías que antes eran transitadas mayormente por coches y motocicletas ahora se vean invadidas nuevos usuarios. Los usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas tienen una gran vulnerabilidad al no tener chasis alguno de protección, por esta razón es muy importante ser lo más perceptible posible a los coches, camiones, motos u otros vehículos que transiten la misma vía.

El chaleco Top Visibility CT-BB007 https://www.crazytraction.com/producto/chaleco-top-visibility-ct-bb007/ es una novedad muy interesante para cualquier usuario vulnerable que habitualmente transite por vías compartidas. Este chaleco genera una alta visibilidad mediante luces de tecnología led insertadas en el chaleco. Constantemente indica de forma llamativa la presencia del usuario en la vía. Este complemento permite indicar con antelación el tipo de giro o parada que se realiza evitando así sustos y accidentes por imprevisión del que viene detrás.

Top Visibility CT-B007 funciona mediante un pequeño control remoto inalámbrico. El dispositivo puede llevarse en la muñeca cómodamente fijado o bien colocarlo en el manillar del patinete eléctrico o bicicleta. El chaleco incorpora una batería de litio de 850mah. recargable mediante una conexión usb.

El novedoso elemento de seguridad se ajusta al cuerpo mediante anclajes adaptables y tiene un peso entorno a los 200grs., algo muy liviano cuando la cuestión es seguridad.

Hasta hoy el temor más imponente a la hora de salir a entrenar por el arcén de una carretera o simplemente desplazarse al trabajo tanto en bicicleta como en patinete eléctrico es lo poco previsible que se es para los vehículos que vienen detrás. Es un gran problema, actualmente los conductores de patinetes eléctricos, runners o ciclistas son poco visibles sobre todo en horas o días con poca luz solar. El uso de este chaleco convierte a nivel visual al usuario prácticamente en otro vehículo gracias a que indica giros mediante luz intermitente, paradas de emergencia o simplemente la presencia, algo imposible sin el chaleco.

Crazytraction comercializa este chaleco en un precio de 49,95€, algo más que asumible cuando se habla de seguridad.

