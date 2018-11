Grupo Agrotecnología llena de contenido BIOCONTROL LATAM 2018

Excelentes las dos ponencias presentadas por Grupo Agrotecnología y la Universidad de Salamanca en esta edición. Junto a sus productos, su tecnología y su cuidada imagen han marcado diferencia y acaparado la máxima expectación en BIOCONTROL LATAM 2018, el mayor evento internacional del sector celebrado en Latinoamérica (Medellín) del 14 al 16 de noviembre Grupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes y pionera en enfoque Residuo Cero, ha sido uno de los patrocinadores oro de BIOCONTROL LATAM, organizado por New Ag International, el mayor evento internacional sobre Biocontrol celebrado en Latinoamérica. Del 14 al 16 de noviembre, ponentes expertos se han dado cita en la ciudad colombiana de Medellín para participar en estas jornadas técnico-científicas en torno a biocontrol, producción, formulación y regulación.

En esta ocasión,Grupo Agrotecnología ha presentado en BIOCONTROL LATAM 2018dos brillantes y excelentes conferencias que no dejaron indiferente a los asistentes a estas jornadas internacionales. La primera, Boosting Microbial Biocontrol Products by Efficient Formulation, fue impartida por la Dra.Paula García-Fraile, investigadora de Grupo Agrotecnología y de la Universidad de Salamanca. García-Fraile expuso con claridad la tecnología de formulación de productos de biocontrol con base microbiana con la que Grupo Agrotecnología diseña productos complejos en los que conviven microorganismos, sustancias bioestimulantes y otros co-formulantes naturales, que son escogidos y combinados conforme a exhaustivos resultados de investigación.La segunda, a cargo de Noemí Herrero, directora de I+D de Grupo Agrotecnología, Overcoming Instability of Natural Extract Based Products with Smart Formulation. Noemí Herrero, analizó y presentó “la tecnología de microencapsulación con la que cuentan algunos de nuestros productos biopesticidas formulados a partir de extractos naturales de plantas con la finalidad de conseguir diferenciar nuestros biopesticidas y proporcionar alternativas muy efectivas, respetuosas con el ambiente y sin problemas de residuos o plazos de seguridad”.

La participación activa de Grupo Agrotecnología en BIOCONTROL LATAM 2018 ha sido un rotundo éxito, según Enrique Riquelme, CEO de Grupo Agrotecnología,“porque se ha fortalecido nuestro compromiso activo y reforzada nuestra proyección internacional como marca pionera en enfoque Residuo Cero”.Estos espacios de encuentro y debate, donde interactúan todos los agentes implicados en el sector agrario, son claves e indispensables para impulsar y avanzar en el conocimiento acerca del Biocontrol. Riquelme puntualiza, “las jornadas internacionales,son un escenario sin parangón que permite dar a conocer nuestros productos. En esta ocasión nuestros productos, nuestra tecnología y nuestra imagen han marcado diferencia y suscitado una notable expectación entre los asistentes, este hecho se ha traducido en numerosos contactos comerciales y oportunidades para el grupo en toda América. Nuestros productos son reconocidos como alternativa al binomio indisociable de agricultura sostenible y eficacia”, y concluye Riquelme, “las empresas, ante todo, tenemos un compromiso integral: social, económico y ambiental”.

Agrotecnología: Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medioambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África. Además, cuenta con tres empresas filiales: Grupo Agrotecnología México, para dar cobertura a Centroamérica y Norteamérica; Grupo Agrotecnología Sur, ubicado en Chile para atender a toda Sudamérica y Grupo Agrotecnología del Perú, para abordar la agricultura peruana.