Bioeconomía e Innovación en microalgas: una estrategia de desarrollo sostenible Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 11:52 h (CET) Veracetics abre una nueva sede en Murcia, provincia donde lidera un proyecto sostenible, integrador y transversal de Innovación en Bioeconomía para la reactivación del medio rural a través del cultivo de microalgas en el Mar Menor Veracetics, empresa líder en España y Europa en la obtención de extractos vegetales del Aloe vera, acaba de abrir una nueva sede en el municipio murciano de Torre Pacheco situado en la llanura del Campo de Cartagena, próximo al Mar Menor. Veracetics, junto a otras empresas de la zona (Pedro Escudero Alcaraz, Biosur Insectarios, Dimasal 2014, Ibermed Ingeniería, Asproagro, Ecologistas en Acción de la Región de Murcia), encabeza en esta provincia un proyecto de Innovación en Bioeconomía de desarrollo rural sostenible basado en el cultivo de microalgas. La bioeconomía es un elemento clave en la Estrategia Europea 2020 para el crecimiento inteligente y ecológico; y, por otra parte, las microalgas, en los últimos años, han adquirido un papel relevante como fuente de alimentación y producción de biomasa.

El proyecto, cofinanciado por el FEADER se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Murcia destinado a fortalecer el sector agrario y su industria de transformación, la agricultura sostenible, así como las actividades económicas en las zonas rurales.

El objetivo principal de este Proyecto de Innovación, liderado por Veracetics, es desarrollar y poner en marcha una tecnología adecuada para la producción masiva de biomasa de microalgas de interés comercial a partir de la tecnología agrícola existente. Para conseguir dicho objetivo se procederá a la creación de varias plantas piloto (unas de agua salada, y otras de agua dulce) en las que se producirá biomasa procedente de especies autóctonas mediante ensayos in situ y en laboratorio. Se seleccionarán aquellas especies adaptadas al medio ambiente local que permitan una mayor eficiencia a menor coste.

Tras una evaluación exhaustiva, Veracetics ha seleccionado la Región de Murcia para llevar a cabo su planta piloto del cultivo a gran escala de microalgas. La Región de Murcia ha desarrollado una agricultura altamente tecnificada, este hecho junto a unas condiciones climáticas excelentes para este tipo de cultivo biológico (temperaturas suaves, óptima irradiación anual), así como la disponibilidad de recursos naturales y la presencia en la zona de especies de microalgas adecuadas para el desarrollo experimental han sido fundamentales a la hora de elegir el emplazamiento.

Isabel Martínez Martínez, gerente de Veracetics, informa que con “este proyecto de innovación se contribuirá a la regeneración del Mar Menor”. Se trata de un proyecto sostenible que pivota, interactúa y se retroalimenta en torno a tres ejes claves: ciencia, tecnología e innovación. "Somos conscientes, afirma Isabel Martínez de la nueva forma de producir y consumir. Hemos apostado por la innovación en bioeconomía en este proyecto, integrador y transversal, basado en el cultivo de algas, que implica además de la estrategia de oportunidad empresarial, una necesidad social a la hora de dar respuesta a los retos y desafíos medioambientales, sociales y económicos”.De ahí que, en palabra de la directiva de Veracetics,“es preciso la creación de nuevos modelos productivos que generen desarrollo inteligente a la vez que un crecimiento global sostenible a largo plazo,desarrollando y posicionando en el mercado una amplia gama de productos eficientes, de alto valor añadido, a partir de materias primas de origen renovable”.

Veracetics: Empresa de Base Tecnológica, con más de veinte años de experiencia surgida en el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, líder nacional y europea en la obtención extractos vegetales de Aloe vera. Su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida a través de la investigación, desarrollo y aplicación de las innovaciones. Su innovador concepto de productos de consumos obtenidos de extractos vegetales y aplicados a diferentes sectores la sitúan a la vanguardia del sector. Ha sido la primera empresa europea con producción y tecnología propia para la extracción y fabricación de Aloe vera no importada y, también, la primera que obtuvo el Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Azuqueca B se impone al CD Sigüenza (4-2) Mapanda aconseja qué hacer con la ropa de los niños cuando les queda pequeña Innovaris Consultores inicia su expansión en franquicia y da el salto internacional Auara lanza un innovador programa para formar a futuros emprendedores sociales Grupo Agrotecnología llena de contenido BIOCONTROL LATAM 2018