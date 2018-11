Mapanda aconseja qué hacer con la ropa de los niños cuando les queda pequeña Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 12:24 h (CET) La donación es una de las opciones más recomendadas. Solo en España, uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza y exclusión social Donar o regalar ropa es difícil por los vínculos emocionales establecidos con determinadas prendas.

Figuras creativas, serpiente de retales o parches para pantalones son algunas opciones para reciclar la ropa que ya no se usa.

Los niños crecen muy rápido, quedándose la ropa pequeña enseguida. En muchas ocasiones se dejan para el hermano o familiar que venga, pero ¿qué se puede hacer con la ropa de los niños cuando se queda pequeña? Además de la importancia de donar la ropa en desuso, existen algunas ideas creativas para reutilizarla y que puedan seguir en los armarios.

La donación: muchos niños lo necesitan

Son muchas las familias y niños que necesitan de ropa nueva o seminueva por falta de recursos económicos. Solo en España, uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Se puede poner un pequeño granito de arena? Claro que sí. Ahora que se acerca la Navidad son muchas las entidades que organizan campañas especiales de recogida de ropa y juguetes.

Entre otras muchas organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro que ayudan a personas desfavorecidas se puede encontrar Cáritas, con sede en casi toda España, y con la presencia de contenedores especiales donde poder dejar aquella ropa nueva o seminueva que se quiera donar. Si se quiere encontrar la sede más cercana se puede entrar aquí, y ponerse en contacto con ellos.

Ideas para reciclar ropa de niños

En muchas ocasiones, donar o regalar la ropa es difícil por los vínculos emocionales establecidos con determinadas prendas, bien por ser un regalo de alguien especial o porque se asocian a un momento importante de la infancia de los niños. Además de la importancia de donar la ropa en desuso, existen algunas ideas creativas para reutilizar aquella prenda especial y que de esta forma puedan seguir en los armarios.

Figuras creativas. Para aquellas personas mañosas una buena opción para mantener algún trozo de una prenda especial es imprimir la silueta de una fruta, un animal o una figura geométrica. Hay que ponerla sobre la prenda en desuso o la parte que interesa de la misma y recortarla. Solo quedará coserla a una nueva camiseta o vestido y con ello se le podrá dar un toque original a la nueva prenda. Estas figuras creativas se pueden añadir a nuevas prendas, a cojines, almohadas, mantas o cualquier otro tejido que esté por casa.

Serpiente de retales. Si son varias las prendas que se quieren conservar o encantaría reconvertir su estampado en otra cosa, existe la idea de hacer una serpiente de retales. Perfecto para decorar la habitación del niño y poder jugar con ella. Es tan fácil como coser todos los trozos con el largo y ancho que se desea para la serpiente. Cada retal puede tener medidas variables. Hay que dejar para la cabeza un mismo retal y aprovechar un par de botones para hacer de ojos. Se rellena con algodón o gomaespuma y se une con puntada visible. Para aquellos que son mañosos y buenos costureros, saldrá una serpiente preciosa.

Parches para pantalones. Con tanta caída seguro que siempre aparece alguna rotura en el pantalón. Una buena opción es usar un trozo de una antigua prenda como parche. También se puede hacer un dobladillo al pantalón con un trozo de esa antigua prenda a reciclar.

Bolsillo para una camiseta. Cortar la tela de la prenda en desuso en forma de bolsillo, y coserla sobre una nueva camiseta de color liso. Con ello se le puede dar un toque original y creativo a esas camisetas básicas que todos los niños tienen. Una forma perfecta de mantener el estampado de su prenda favorita y que ya no le quedaba bien.

