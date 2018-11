El Azuqueca B se impone al CD Sigüenza (4-2)

Con la derrota, el equipo seguntino es quinto en la tabla clasificatoria, con 16 puntos, a seis del líder, que esta semana es el CD Balona Conquense. El CD Sigüenza tiene un partido menos que cuarto, tercero y segundo El Azuqueca B, con su equipo de promesas, se impuso ayer en el Estadio San Miguel de la localidad azudense al CD Sigüenza por 4-2. El filial del Tercera División es un equipo joven, con gran movilidad, que trabaja bien la creación de espacios, y que tiene muchos automatismos difíciles de contrarrestar, con lo que el CD Sigüenza tuvo que hacer un gran trabajo táctico defensivo para contrarrestar su juego, “pero sin perseguirles, porque hubiera sido un suicido”, valora Chema Mayor, entrenador seguntino.



En un campo grande, como es el azudense, los locales se sentían cómodos, arropados además, por su público que acudió en buen número a presenciar el choque. La primera parte se jugó de poder a poder. El Sigüenza presionó bien arriba, y no dejó que el rival dominara el juego, desplegando tanto físico como el Azuqueca B.



De hecho, fue el CD Sigüenza el que adelantó en el marcador con gol de Quique, que sigue en racha. El delantero robó un balón muy peligroso en línea de tres cuartos, y batió con sangre fría al portero, cruzando su disparo con la derecha, por arriba, al palo contrario de la salida del portero. Corría el minuto 5 de la primera mitad.



Tras el gol, llegaban los mejores minutos del CD Sigüenza, con un balón al larguero, y varios mano a mano que hubieran podido aumentar el resultado antes del descanso. Los azudenses habían empatado con gol de José Alejandro Real, en el minuto 19. La falta de puntería seguntina le fue dando alas al Azuqueca B, cada vez más centrado en el partido. A medida que avanzaba la primera mitad, los locales daban más sensación de peligro, llegando a dominar en el último tramo “La primera parte fue muy disputada, táctica y físicamente, pero creo que hicimos méritos para haberla terminado por delante de nuestro rival”, valora el míster seguntino.



Tras el paso por el vestuario, la consigna visitante era la misma: ajustar el equipo en defensa para no sufrir con los constantes cambios de posición y el movimiento del Azuqueca B, y buscar las contras. Sin embargo, el CD Sigüenza echó a perder su gran trabajo de la primera mitad en sólo diez minutos, en los que encajó tres goles de manera consecutiva. Rodrigo Maestro (49'), Jhonai De Castro (51') y de nuevo Rodrigo Maestro (53') ponían en franca ventaja a los locales. El 4-1 parecía dejar sentenciado el partido.



Sin embargo, los seguntinos no se dieron por vencidos. El míster reaccionó introduciendo cambios ofensivos que volvieron a ilusionar a los visitantes. Juanbe, como falso delantero, hizo el 4-2 que parecía iluminar la remontada, en el minuto 72. Y pudo llegar, si hubiera entrado alguna de las ocasiones de los de Mayor a balón parado. Sin embargo, el Azuqueca B, apoyado por su público, supo regular el 4-2 hasta el pitido final. Con un Sigüenza volcado sobre la portería contraria, los locales también pudieron ampliar el marcador. “El resultado es, en cierta medida engañoso de acuerdo con lo visto sobre la cancha. Nos han perdido diez minutos de desconcentración, que ellos han aprovechado perfectamente”, termina Mayor.



