El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha asegurado que el Valencia, al que se enfrenta este martes en el Juventus Stadium en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ha crecido, sobre todo "a nivel mental", respecto al partido de Mestalla (0-2), y ha avisado que deben "tener cuidado" con quedarse "dormidos" como en el encuentro ante el Manchester United.



"El Valencia ha crecido con respecto al partido de ida, especialmente a nivel mental. Ahora tiene confianza porque ha perdido solo un partido de diez y eso significa que tiene valor y organización. Es un equipo sólido, que juega mucho en el reinicio, y no será fácil, porque si gana aún tiene opciones de clasificarse, así que tendremos que tener cuidado y no quedarnos dormidos como nos pasó con el Manchester United", señaló en rueda de prensa.



Además, afirmó que el equipo está mejorando. "Tenemos jugadores que ocupan todos los espacios y realmente me gusta ese 'desorden', porque le quita puntos de referencia a los rivales. El sábado hicimos algo mal en el último tramo, pero estamos mejorando", manifestó.



Por otra parte, el preparador italiano confirmó que volverán Matuidi y Chiellini, pero reconoció que no será fácil dejar a alguien fuera porque "están todos bien". "El sábado dieron una gran respuesta. Cuadrado, por ejemplo, está aprendiendo a liderar el centro del campo y será una pieza clave. Lo importante es que todos tienen el objetivo común de avanzar. Con De Sciglio, mañana veré si devolverle al banquillo o no. Espero de Dybala que juegue un buen partido, igual que todo el equipo", subrayó.



Por último, mandó fuerzas al exdelantero de la 'Juve' Gianluca Vialli, que reveló que padece cáncer. "Le deseo mucha suerte a Gianluca, una vez más demostró ser un luchador extraordinario. Creo que para ganar un partido como al que se enfrenta necesita un valor extraordinario", finalizó.



Junto a él compareció el exvalencianista Joao Cancelo, que reconoció que será "especial" enfrentarse al equipo en el que militó de 2014 a 2017. "Jugar partidos así es siempre especial y lo será especialmente para mí, ya que jugué allí durante tres años, pero las emociones deben dejarse de lado porque necesitamos los tres puntos", apuntó.



"El partido contra el United fue extraño, tuvimos muchas oportunidades, jugando mejor que ellos, pero perdimos. El fútbol a veces es así. Mañana será difícil, el Valencia es un gran equipo, tiene excelentes individualidades y está organizado como un colectivo", concluyó.