El Real Madrid examina su 'tocada' imagen en el Olímpico

El Real Madrid pondrá a prueba este martes su capacidad de recuperación futbolística y anímica tras el duro revés liguero del pasado sábado en Ipurua en un partido de nivel europeo como el que le medirá en el Olímpico (21.00 horas) a una AS Roma italiana también alicaída con el billete a octavos y el primer puesto del Grupo G de la Liga de Campeones en juego.



La vuelta del parón y la oficialidad de Santiago Solari como técnico madridista hasta 2021 no trajeron buenas noticias, y después del pequeño resurgir de cuatro victorias consecutivas, el Eibar goleó y minimizó al actual campeón de Europa, que espera encontrar refugio en su torneo predilecto, aunque la salida a la Ciudad Eterna no es nada sencilla.



"No pudimos estar a la altura, pero no ha sido falta de actitud", admitió el argentino tras ese encuentro. Sin embargo, sí hará falta una mejora en este sentido para afrontar una noche europea que nunca perdona la falta de tensión o un mal partido.



En juego está el futuro en la 'Champions', con el primer puesto y el billete a octavos pudiendo quedar finiquitado ante una Roma que querrá revancha del duelo del Bernabéu, posiblemente el mejor de la temporada por parte de los madridistas. De todos modos, existe la posibilidad también de que ambos salten al césped ya clasificados si el CSKA, que juega a las 18.55, no gana al Viktoria Plzen en casa, y que el único premio sea la primera plaza.



El Real Madrid lo pasó mal en Eibar, sobre todo tras encajar el primer gol, y sufrió ante la intensidad que le metió su rival. Sabedor de que no atraviesa su mejor momento y que en defensa sigue sin dar con la tecla, los 'giallorossi', que tampoco están en una situación óptima en la Serie A, tratarán de ponerle en similares problemas para sumar un triunfo que no les garantiza la primera plaza, salvo goleada.



Pocas conclusiones pudo sacar Solari del sábado, donde sus jugadores estuvieron por debajo de su nivel, salvo Thibaut Courtois, que pese a los tres goles encajados, realizó paradas de mérito que deben ayudarle a acercarse al guardameta que volvió a brillar hace unos meses en el Mundial.



Lo más probable es que Solari retoque algo su once para buscar soluciones y una mejora de imagen que prácticamente pasa por ganar. Dani Carvajal volverá a ser titular casi dos meses después de lesionarse en el Luzhniki y tras jugar unos minutos en Ipurua por los problemas físicos de Álvaro Odriozola en lo que será la única variación de una zaga que se mostró endeble.



En el centro del campo, la baja de Casemiro se hizo notar el sábado y cubrir su ausencia ante un equipo de corte ofensivo como la Roma es uno de los quebraderos de cabeza para el técnico argentino. Dani Ceballos y Toni Kroos se plantean como las opciones ya que Marcos Llorente parece no contar.



Si el alemán es el elegido, eso podría abrir un hueco a un Isco que no entra de momento en los planes del rosarino y que firmó un gran encuentro en el Bernabéu ante el conjunto italiano. También existe la posibilidad de que Solari refuerce más el mediocampo con la entrada de Lucas Vázquez, lo que dejaría fuera a Marco Asensio, mientras que arriba la confianza parece estar intacta en Karim Benzema y Gareth Bale.



LA ROMA CON BAJAS

Enfrente una Roma que en la Serie A tampoco está ofreciendo su mejor fútbol y regularidad, por lo que necesita otra gran noche europea como aquella que firmó ante el FC Barcelona el año pasado para calmar los ánimos de sus 'tifosi', enfadados por estar ya a 18 puntos de la Juventus después de perder también el pasado sábado en su visita al Genoa (1-0), aunque reservó a su goleador Edin Dzeko y a otros que se presuponen titulares este martes como Alessandro Florenzi o Cengiz Under.



Di Francesco, que vio con falta de convicción a los suyos en el Friuli, no podrá contar con el capitán Daniele de Rossi ni con el argentino Diego Perotti, y también confirmó la baja de Lorenzo Pellegrini, lo que complica su centro del campo, mientras que apurarán hasta el último entrenamiento para ver la disponibilidad del griego Kostas Manolas, que si no pudiese estar dejaría su sitio a Juan Jesus. El que sí parece que estará será el guardameta Olsen.



FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AS ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, Nzonzi, Cristante; Ünder, Dzeko y El Shaarawy.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Lucas Vázquez, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.



--ÁRBITRO: Clement Turpin (FRA).

--ESTADIO: Olímpico.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.