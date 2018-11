La Real Sociedad vence por primera vez en Anoeta y amarga el estreno de Cardoso El conjunto 'txuri urdin' suma 19 puntos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de noviembre de 2018, 09:19 h (CET) La Real Sociedad ha logrado este lunes su segunda victoria consecutiva, primera de la temporada en Anoeta, ante el RC Celta (2-1), que no ha podido brindarle un triunfo al portugués Miguel Cardoso en su estreno en el banquillo gallego, en el último encuentro de la decimotercera jornada de LaLiga Santander, un resultado que permite a los donostiarras acercarse a los puestos europeos.



De esta manera, el conjunto 'txuri urdin' suma 19 puntos, a uno de las posiciones de Liga Europa que marca el Real Madrid, después de tres jornadas puntuando. Por su parte, los vigueses, que afrontaron el duelo sin dos piezas clave como Fran Beltrán y Stanislav Lobotka, se quedan con 14 unidades, tres sobre la zona de descenso.



En una primera parte en Anoeta con ocasiones para los dos contendientes, los de Asier Garitano lograron adelantarse cerca del descanso tras un error de Jozabed. El centrocampista sevillano perdió un balón en la frontal ante Willian José, que falló a puerta vacía; en el rechace, la defensa celeste repelió el disparo de Juanmi, pero Mikel Oyarzabal no falló en el tercer intento (min.37).



Nada más reanudarse el partido tras el descanso, Januzaj, que poco después abandonaría el campo lesionado, puso un centro al corazón del área que David Zurutuza cabeceó con fuerza sin que Sergio Álvarez pudiese impedirlo. El centrocampista franco-español todavía pudo incrementar la cuenta poco después, pero su nuevo cabezazo se estrelló en el larguero.



Cuando todo parecía visto para sentencia, el internacional Brais Méndez, que debutó con 'la Roja' con gol ante Bosnia, centró a la perfección al segundo palo para que el uruguayo Maxi Gómez, de cabeza, recortara distancias. La inquietud se dejó sentir en Anoeta, que sin embargo pudo celebrar el primer triunfo liguero en casa de la temporada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.