¿Sabemos realmente el tiempo que empleamos en limpiar?

martes, 27 de noviembre de 2018, 08:41 h (CET) Desde siempre, limpiar nuestra casa ha sido una tarea que todos hemos llevado a cabo. Y como una tarea más, esta llevaba tiempo, mucho más tiempo incluso que cualquier otra tarea del hogar. De modo que, en realidad no somos conscientes de todo el tiempo que hemos de dedicar a nuestro hogar para realizar su limpieza.

Así pues, es un tiempo inestimable el que pasamos a lo largo de nuestra vida limpiando nuestras casas. Cada rincón, cada habitación, cualquier detalle que sea más complicado de limpiar… Hay millones de lugares en los que al final, pasamos mucho más tiempo del que creemos para limpiarlo apropiadamente.

De modo que, tampoco nos paramos a pensar cuánto es el tiempo que perdemos limpiando nuestros hogares. Si realmente nos paramos a pensar en esto y calculamos el tiempo invertido en esta actividad, nos daremos cuenta que pasamos una gran parte de la vida limpiando.

No obstante, existen varios métodos o técnicas distintas mediante las cuales podemos lograr reducir ese tiempo, dedicar ese tiempo a otras cosas, como pueden ser ocio, tiempo libre, trabajo, estar con la familia o amigos… Algo mucho más enriquecedor que pasar una tarde o una mañana entera limpiando y dejándonos el lomo.

Así pues, queda claro que aunque no seamos conscientes de ello, todos los españoles perdemos cada año un tiempo muy valioso de nuestra vida limpiando nuestras casas. Por esta precisa razón se ha determinado que es totalmente necesario implementar unas medidas que nos ayuden a ahorrar ese tiempo.

Descubre los mejores métodos para el tiempo que pasas limpiando En primer lugar, hemos de ser conscientes de que existen diferentes maneras mediante las que podemos ahorrar o disminuir el tiempo que empleamos en limpiar nuestros hogares. De modo que, vamos a explicar algunos de estos métodos, empezando por los más lógicos.

Para poder ahorrar el tiempo de limpieza, debemos tener siempre a mano todos los productos de limpieza. Es decir, si se nos acaba un producto, deberíamos ir a comprarlo inmediatamente para reponerlo y así sustituir el bote vacío por el lleno. De esta manera, la próxima vez no tendremos ningún contratiempo que nos haga alargar el periodo de limpieza.

En segundo lugar, como otro método útil encontramos la división de la casa por partes o diferentes secciones. Para entendernos, esto significa que debemos seguir un orden preestablecido con ciertas pautas que nos indiquen qué tenemos que limpiar primero, y qué tenemos que limpiar después.

De esta manera ahorraremos tiempo ya que limitaremos nuestra dedicación a ciertas partes de la casa. Por ejemplo, primero cogeremos todos los productos de limpieza de baño y limpiaremos todos los baños, luego todos los cristales o ventanas, después todas las mesas y muebles… Y así sucesivamente.

Otra opción que nos ayudará a ahorrar todo este tiempo estará relacionada, de nuevo, con los productos de limpieza. Este método consiste en disminuir los productos de limpieza que usamos para llevar a cabo la limpieza íntegra del hogar. Es decir, tener un mismo producto para todos los muebles, ya sean de cocina, de salón o de habitaciones. Esto nos ayudará a perder menos tiempo en la tarea.

Seguidamente, nos encontramos con uno de los métodos fundamentales y más prácticos. El mantenimiento de la limpieza. Es decir, mantener todo limpio y no tener que pegarnos la paliza a limpiar un día determinado. Esto consistirá en aprovechar el paso por cada habitáculo para ir limpiándolo en cuanto veamos polvo o algo de suciedad.

Llegando al final de la lista de técnicas o métodos para reducir el tiempo de limpieza, vemos el apostar por el minimalismo. De esta manera no tendremos tantos detalles ni muebles historiados en los que tengamos que emplear un tiempo extra en llevar a cabo su limpieza.

Todos estos métodos son aplicables a nuestro día a día y parecen ser muy sencillos de aplicar. Sin embargo, todavía no hemos dado a conocer el truco estrella con el que ahorraremos el máximo tiempo posible en las tareas del hogar que conciernen la limpieza.

El consejo estrella para ahorrar tiempo de limpieza: un robot aspirador Y, por fin, aquí tenemos el consejo estrella que podemos aplicar a nuestra limpieza para disminuir el tiempo que le dedicamos a esta. Entre estos trucos mencionados anteriormente, parece ser la mejor opción para limpiar de una forma cómoda y práctica.

La compra de un robot aspirador nos solucionará la vida, dejaremos las preocupaciones atrás ya que nuestro robot se encargará de todo y podremos dejar de perder el tiempo limpiando mientras él lo hace por nosotros.

Dentro del mundo de los robot aspiradores tienes muchos modelos entre los que escoger, algunos de los mejores robots aspiradores los puedes encontrar en enmicasalomejor. Aquí podremos encontrar cualquier tipo de robot, los cuales se podrán ajustar a todo tipo de gustos y sobre todo, a cualquier bolsillo.

De modo que, sólo queda añadir que de entre todos los consejos que podemos tomar en cuenta para disminuir el tiempo de limpieza y poder disfrutar ese tiempo haciendo otras actividades más entretenidas y menos costosas, el mejor resulta ser la compra de un robot aspirador.

Ya es hora de que nos hagamos con un electrodoméstico de este tipo y nos despreocupemos de por vida. Él hará todo por nosotros y nunca más tendremos contratiempos. Sea por placer propio, por higiene, porque tenemos una visita y no nos da tiempo... todo estará listo en cuestión de segundos, sin necesidad de poner un esfuerzo extra de nuestra parte para tenerlo todo limpio.

