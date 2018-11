Mascarilla “especial noches cortas” Multicorrección suprema: Arrugas, Firmeza y Luminosidad Ana Ruiz de Infante

martes, 27 de noviembre de 2018, 08:31 h (CET)

Hace unos días me ha llegado la nueva mascarilla de noche multicorrección suprema de los laboratorios Filorga, concebida para combatir las arrugas, aportarnos firmeza y devolvernos la luminosidad en nuestro rostro mientras dormimos, una mascarilla ultra-regeneradora con activos inspirados en la medicina estética.

No vamos a engañarnos, todas buscamos cremas que consigan el mayor máximo de beneficios en el menor tiempo posible, y la mascarillas no van a ser menos. Un producto concebido hasta ahora para aplicarnos una o dos veces por semana, pero como todo, la cosa ha cambiado, esta mascarilla se puede aplicar cada dos días o incluso de manera continua, según las necesidades de la piel.

Filorga, el primer laboratorio francés en medicina estética, ha incorporado una fórmula con NCEF, un complejo polirevitalizante único que cuenta con cincuenta ingredientes integrados por primera vez en concentraciones comparables a las utilizadas en meso-inyección… Su ingrediente MELATONIN*CX es además un potente ingrediente antifatiga que actúa durante la noche para relajar los rasgos mientras el colágeno y ácido hialurónico rellena la piel.

La mascarilla tiene una textura parecida a una crema, no es demasiado densa y se absorbe muy rápido. De color rosa, y efecto frescor, deja una sensación de hidratación, efecto alisado y os aseguro que notas sus efectos nada más despertar, una tez luminosa y descansada, llevo una semana probándola y os puedo decir que por ahora estoy encantada.

