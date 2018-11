Barcelona Games World será el escenario de la primera final del Circuito Tormenta Comunicae

lunes, 26 de noviembre de 2018, 15:50 h (CET) Se celebrará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Los 4 equipos clasificados para la fase final son: Movistar Riders Academy, Storm Bringers, Mad Lions Academy y KillaBeez El primer año del Circuito Tormentade League of Legendsestá cerca de llegar a su fin. Riot Games ideó este circuito para que todos los invocadores tuvieran la posibilidad de competir de una manera profesional, y la acogida ha sido espectacular. Para participar no importaba el nivel ni tener experiencia en competitivo, solo formar un equipo, inscribirse y asistir a los torneos.

Los equipos creados de la nada y las organizaciones que han dado la oportunidad a jugadores amateurs, como es el caso de Movistar Riders o Mad Lions, han dejado momentos intensos y de calidad en los torneos disputados. Por ello, se espera una final espectacular en Barcelona Games World.

“Este año ha supuesto un gran cambio para la escena amateur de LoL en España. En la final, los jugadores estarán expuestos a las mismas condiciones con las cuales juegan los jugadores profesionales. Es una gran experiencia. Estamos muy contentos con todo lo que hemos aprendido y ya estamos trabajando en la edición 2019”, afirma Leo Ibáñez, Esports Lead Iberia de Riot Games.

Tras siete paradas, la última en el Survival Open de Málaga, en las que se ha recorrido gran parte de España, se han repartido más de 20,000 puntos entre 136 equipos diferentes, más de 100,000 puntos entre 576 jugadores (de un total de 1919 participantes) y se han producido muchos cambios en la clasificación nacional, estos son los cuatro mejores equipos de todo el circuito:

1.- Movistar Riders Academy: 1860 puntos.

2.- Storm Bringers: 1780 puntos.

3.- KillaBeez: 1490 puntos.

4.- Mad Lions Academy: 1390 puntos.

Esos serán los equipos que se verán las caras entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre en Barcelona. Allí se decidirá qué equipo se convierte el primer ganador del Circuito Tormenta de League of Legends. Las semifinales y la final se jugarán al mejor de tres partidas, y los cruces en semifinales serán primero contra cuarto y segundo contra tercero. De esta forma, ya se puede asegurar una final entre un equipo Academy y otro totalmente amateur.

El equipo que se corone como el primer vencedor del Circuito Tormenta, ganará un viaje con gastos pagados a Berlín para presenciar una jornada de la nueva liga europea de League of Legends, la League of Legends European Championship (LEC)2019.

Por otro lado, entre todos los participantes, el Circuito ha contado con 134 invocadoras, 30 de ellas peleando en las competiciones presenciales, cifras que irán creciendo en las próximas temporadas.

En la clasificación individual, los cinco mejores han sido:

1.- Kamikaże: 2190 puntos.

2.- MRS Imba: 1860 puntos.

3.- MRS PainN: 1860 puntos.

4.- MRS RNATION: 1860 puntos.

5.- Rafitta: 1780 puntos.

Kamikaże participó en cinco de las siete paradas del Circuito Tormenta. La primera parada, formó parte del equipo KIYF Academy, mientras que las otras cuatro fue miembro de Storm Bringers. Por su parte, Imba, PainN y Rnation, representantes del conjunto de Movistar Riders Academy, fueron titulares en todos los encuentros y los únicos tres miembros del equipo que estuvieron presentes durante todo el circuito. Rafitta es el otro jugador del Top 5 que representa a Storm Bringers. Ha jugado cuatro de las cinco paradas del Circuito.

Ellos cinco serán invitados a la final con todos los gastos pagados y tendrán acceso a toda la Barcelona Games World; donde se pondrá el punto final a la primera temporada del Circuito Tormenta.

Todo esto ha sido posible gracias a los patrocinadores del Circuito Tormenta: Intel, OMEN by HP y Domino’s Pizza. Los tres han apoyado y seguido de cerca la competición, además de colaborar en el desarrollo del talento ofreciendo oportunidades a los gamers españoles.

Los aficionados podrán seguir los partidos los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre desde las 11:00 hasta las 14:00 de forma presencial o en el canal de retransmisión de LVPes.

