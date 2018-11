Más de 20.000 documentos del Archivo Gregorio Prieto, disponibles con acceso libre y en formato digital Comunicae

lunes, 26 de noviembre de 2018, 15:53 h (CET) Correspondencia con los principales autores de la Generación del 27 o personajes como Gregorio Marañón, Jesús Aguirre, Carmen Maura y John Lennon, algunos de los materiales disponibles. Se trata de documentos que son fuente imprescindible para investigadores y público interesado en la vida artística, literaria y social de la España del S. XX La Fundación Gregorio Prieto ha presentado en su museo de Valdepeñas el Archivo Gregorio Prieto en formato digital. Un proyecto que pone a disposición del público general el acceso al importante fondo documental generado por el propio pintor a lo largo de su larga y exitosa vida.

En sus noventa y cinco años de vida, Gregorio Prieto conservó cuidadosamente la correspondencia mantenida con sus amigos poetas de la Generación del 27, destacando su extenso intercambio epistolar con el premio Nobel Vicente Aleixandre, así como con Luis Cernuda, Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre o Rafael Alberti. No faltan figuras del arte, del periodismo y de la literatura nacional como Daniel Vázquez-Díaz, Enrique Díez-Canedo, Eduardo Chicharro, Guillermo de Torre o Rafael Martínez Nadal; sin olvidar otros personajes fundamentales de la vida española del siglo XX como Jesús Aguirre, José Camón Aznar, Gregorio Marañón e incluso las cartas de la actriz Carmen Maura, despidiéndose de su etapa de galerista para dedicarse al mundo del teatro.

Según Raúl Luis García, responsable del proyecto de digitalización del archivo, “hablar del archivo Gregorio Prieto es hablar de su propia vida. Han sido tres años de lectura e investigación de documentos en los que se aprecia el estado de ánimo, los proyectos, las reflexiones y otras muchas gestiones del artista a lo largo de toda su vida”.

Contenido del Archivo

El Archivo Gregorio Prieto lo conforma la correspondencia entre Gregorio Prieto y los poetas de la Generación del 27, cartas remitidas a y por personajes importantes de la cultura nacional y extranjera, editores, representantes del Estado, ayuntamientos e instituciones culturales, además de cartas de algunos admiradores de su obra pictórica.

Forma parte también de la documentación encontrada numerosas fotos, postales, folletos de exposiciones, reproducciones de obras, folletos turísticos, reproducciones de molinos en diversos soportes y algunos originales que fueron retirados del Museo de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas.

Incluye además numerosos manuscritos y mecanografiados, de la actividad literaria y de conferenciante de Gregorio Prieto: borradores, textos y notas manuscritas sobre conferencias, introducciones a ediciones de libros, guiones cinematográficos, documentales y entrevistas de televisión y radio (entre ellas RNE o la BBC), participación en coloquios y dosieres de prensa sobre su obra.

Entre sus muchas curiosidades incluye, además, las gestiones que realizó con John Lennon y Yoko Ono para invitarles a participar en un festival dedicado a García Lorca, que lamentablemente no se llegó a realizar.

A través de toda esta documentación, se puede acceder a la actividad de diferentes entidades culturas, como galerías, museos y editoriales. En total, más de 20.000 documentos que son fuente imprescindible para investigadores y público interesado en la vida artística, literaria y social de la España del s. XX.

De acceso libre y digital

Todo el archivo se encuentra en soporte digital y está dispuesto en un acceso unificado para la lectura, descarga e impresión libre, de gran parte de la documentación conservada. También incluye la referencia bibliográfica de aquellos otros documentos que, por diversas razones, no recogen textos completos pero que pueden consultarse en la sede de la Fundación Gregorio Prieto en Madrid. La base de datos de la Fundación Gregorio Prieto es de libre acceso en la URL www.gregorioprieto.org/archivo.

El archivo resulta de gran importancia para los investigadores, ya que guarda la profusa documentación con galerías y editoriales, donde se recoge minuciosamente el proceso de elaboración de muchas de sus exposiciones y ediciones de los más de 100 libros en los que Gregorio Prieto se vio inmerso.

Gregorio Prieto mantuvo una actividad artística, social, epistolar y editorial abrumadora; miles de cuadros y dibujos, cartas, publicaciones, conferencias, entrevistas en radio y televisión, decenas de viajes… Su anhelo de pasar a la posteridad y donar toda su obra se convirtió en el objetivo vital de sus últimas décadas de vida. Es por ello por lo que su fondo documental sea tan extenso.

A través de la base de datos, que irá incrementándose paulatinamente, se puede acceder a un estudio pormenorizado del fondo, a la historia de su adquisición, así como a cada uno de los documentos agrupados en secciones y series con el fin de reflejar de una forma ordenada su contenido.

Con la puesta en línea de esta aplicación se pretende facilitar el acceso y la investigación, así como incentivar a coleccionistas privados e instituciones a que depositen este tipo de archivos en la instituciones especializadas como un medio para evitar su dispersión.

Este año 2018 se cumplen 50 años de la creación de la Fundación Gregorio Prieto por el propio pintor. Desde el fallecimiento de este manchego universal en Valdepeñas un 14 de noviembre de 1992, la labor del patronato de la Fundación ha sido la conservación y difusión de su obra. Este proyecto que la Fundación Gregorio Prieto presenta es fruto de este esfuerzo continuado a lo largo de décadas y cierra los actos de celebración del quincuagésimo aniversario de la Fundación Gregorio Prieto.

Sobre Gregorio Prieto

Nació en Valdepeñas, Ciudad Real, en 1897 y murió a los 95 años en la misma localidad. Durante su larga vida el artista manchego desarrollo una extraordinaria obra abarcando diferentes disciplinas como pintura, dibujo, collage o fotografía. Realizó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde entró en contacto con los miembros más destacados de la “Generación del 27”, llegando a tener una fuerte amistad con Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Luis Cernuda.

En 1925 viaja a París y entra en contacto con el postcubismo, Años más tarde obtiene un pensionado en la Academia de España en Roma, donde permanece hasta 1933. Realiza diferentes estancias en Grecia, Francia, Dinamarca y Alemania, donde se vinculará con la corriente surrealista y el arte clásico.

En 1937, se traslada a Londres huyendo de la Guerra Civil y entra a formar parte de la notable colonia de intelectuales españoles allí exiliados. Durante este periodo desarrolla una intensa actividad artística con dibujos y pinturas de ciudades y numerosos retratos de importantes personajes del siglo XX.

Ya en los sesenta el artista desarrolla una pródiga labor bibliográfica y expositiva que culminó con el legado de toda su obra a la Fundación Gregorio Prieto que el mismo creó. Durante sus últimos años recibió importantes reconocimientos como la Medalla de Oro de Castilla La Mancha o su nombramiento Académico Honorario de la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sigüenza manifiesta su rechazo a la violencia de género Nace la Fundación Terapias Naturales para defender la evidencia científica de la eficacia de sus tratamientos El Nordic Game Discovery Contest regresa a Bilbao Nuevo blog sobre industria, energía y economía: Somosindustriales.es Humanizar la tecnología: Deusto presenta la Declaración de Derechos Humanos en entornos digitales