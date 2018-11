Este Cyber Monday es posible viajar a los 80 con el kit Time Traveller de Time Machine By Toad Comunicae

lunes, 26 de noviembre de 2018, 16:05 h (CET) Black Friday, Cyber Monday o Cyber Week, lo cierto es que cada vez más españoles esperan a este viernes negro para comenzar las compras navideñas. Y si existe un sector por excelencia que vive esta fecha como "el fin del mundo" ese es el de los gamers Black Friday, Cyber Monday o Cyber Week, lo cierto es que cada vez más españoles esperan a este viernes negro para comenzar las compras navideñas. Y si existe un sector por excelencia que vive esta fecha como “el fin del mundo” ese es el de los gamers. ¿El motivo? La inminente llegada de la Navidad, que además de reuniones familiares trae consigo los consabidos regalos, entre los que triunfan videojuegos y consolas.

Otro de los aspectos que caracterizan a los gamers es el mal trago que pasan al tener que dejar su consola favorita en casa. Por ese motivo, Time Machine by Toad, la consultora tecnológica de origen asturiano famosa por sus retrocomputadoras artesanas fabricadas a mano una a una, ha creado un kit muy especial para estas fechas, el Time Traveller Kit.

Además, aquellos que aprovechen el Black Friday y el Cyber Monday podrán disfrutar de un precio especial, desde el 16 al 26 de noviembre, y llevársela a casa por tan solo 159€. Incluye coste de transporte dentro de la península y puede pagarse más cómodamente con el servicio Paga+Tarde. Precio habitual 179€.

¿Os imagináis poder jugar a Pac-Man o Donkey Kong en cualquier parte? Ahora es posible gracias a este Kit Traveller. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de su tamaño reducido y un diseño exterior que traslada a los dorados años 80, en el interior está equipada con la poderosa Rasperry-Pi 3B+ y viene cargada con 400 videojuegos diferentes. Además, es la única del mercado que ofrece la posibilidad de descargar todos aquellos juegos que desee el usuario, por lo que sus posibilidades son infinitas.

El modelo está disponible con un almacenamiento de 32Gb, 64Gb o 128Gb, con dos gamepad y presentado en un maletín rígido fácil de transportar. Ideal para llevar de vacaciones, fines de semana, fiestas con amigos, etc.

