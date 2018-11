Alumnos de 5º de Primaria piden a la alcaldesa de Madrid más km de carril bici en #Imperdible_03 Comunicae

lunes, 26 de noviembre de 2018, 16:09 h (CET) Cuatro colegios públicos madrileños han expuesto ante la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, las conclusiones de un plan urbanístico para el futuro de la capital en el acto de apertura de #Imperdible_03, el festival de innovación organizado por la Fundación Cotec en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid Alumnos de 5º de Primaria de cuatro colegios públicos madrileños han expuesto sus propuestas para mejorar la ciudad ante la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, en la apertura del festival de innovación #Imperdible_03.

Los alumnos de los colegios República de Chile, ubicado en el barrio de San Blas; Ciudad de Jaén, de Usera; Valle Inclán, situado en Pueblo Nuevo, y Francisco de Goya, de Alto de Extremadura, han presentado las conclusiones de un plan urbanístico para la capital que aborda iniciativas sobre urbanismo y vivienda, sostenibilidad, inclusión y convivencia, y movilidad. En concreto, han propuesto: crear salas de juegos y dar más color a las calles pintando farolas, escaleras y edificios; integrar parques infantiles en zonas naturales; restaurar las fachadas de los centros educativos; habilitar espacios para el reciclaje; la instalación de invernaderos y casas para dar cobijo a personas sin techo y animales; construir más kilómetros de carril bici; fomentar la inclusión y la convivencia de los más mayores, y de las personas con diversidad funcional; y ampliar las vías para peatones.

Estas propuestas son resultado del proyecto ‘La Ciudad de los Niños’, que se engloba dentro de la estrategia Educational Cities que considera al sistema educativo como una herramienta para el desarrollo de la ciudad y viceversa. A través de fotografías y collages, los participantes han desarrollado 16 iniciativas para mejorar el entorno urbano.

En el acto inaugural, Manuela Carmena ha apelado a la importancia de la creatividad para aportar soluciones a los problemas urbanos: “Las ideas son fruto de algo que sólo tiene el ser humano: la imaginación”.

Por su parte, Francisco de la Torre, ha incidido en que “estudiando, los niños tendrán más capacidad para dar respuesta a los temas de la ciudad”. En la misma línea, Cristina Garmendia ha destacado la importancia de formar a ciudadanos capaces de afrontar los retos del futuro: “La cuestión no es qué mundo les vamos a dejar a los niños, sino qué niños queremos dejar a este mundo”.

Tras la apertura, dió comienzo un amplio programa de charlas, actividades, actuaciones musicales y talleres. Músicos callejeros de distintos estilos son los encargados de poner ritmo a una jornada que acoge tres mesas redondas con expertos en distintos ámbitos urbanos e innovación para debatir sobre Ciudades Conectadas, Ciudades habitables y La innovación en las Artes Escénicas. Además, los asistentes pudieron probar soluciones tecnológicas que protagonizarán el futuro de las ciudades, como montarse en un minibús autónomo, participar en talleres de arte urbano y realizar grabaciones musicales a partir de sonidos de la ciudad en el Centro Organizado de Sonido Ambulante (La COSA) de Chico-Trópico, entre otras experiencias.

Más de 40 actividades gratuitas en la II jornada

El sábado, el programa de #Imperdible_03 siguió su curso en horario de 10:00 a 21:00 horas con actividades para todos los públicos. Entre otras, los asistentes pudieron visitar la vivienda del pasado y del presente de Vía Célere, pudieron conocer los últimos sistemas de seguridad al volante en un prototipo de SEAT, tuvieronn la oportunidad de jugar a un escape room ambientado en el futuro y pudieron participar en talleres de datos abiertos e iniciación al ‘BMX’, entre todas las actividades programadas (www.losimperdibles.es)

Durante la jornada, tuvo lugar la competición Autonomous Driving Challenge, en la que participaron siete universidades españolas con prototipos de coches autónomos a escala desarrollados por los propios alumnos.

Asimismo, se desarrollaron dos pruebas de skating: un game of S.K.A.T.E, donde dos patinadores se retan a hacer trucos hasta que uno de ellos consigue completar cinco (tantos como letras tiene la palabra skate); y un best trick, competición freestyle sobre superficies en forma de hexágono.

