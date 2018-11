La Plaza de Colón, epicentro de la cultura urbana en #Imperdible_03 Comunicae

lunes, 26 de noviembre de 2018, 16:09 h (CET) Con motivo de la celebración del festival de innovación #Imperdible_03, este enclave madrileño ha sido el punto de encuentro de aficionados y profesionales del BMX, breakdance y skating. Entre ellos, estuvo el actual campeón de España ‘BMX Flatland’, Alberto Moya Exhibiciones a cargo de bikers BMX, coreografías acrobáticas de breakdance y trucos de skating son de nuevo protagonistas en la Plaza de Colón. Como ya ocurriera en los años 90 en el caso del skateboarding, el enclave madrileño volvió a reunir a aficionados y profesionales de estas disciplinas urbanas con motivo de la celebración del festival de innovación #Imperdible_03 en la Plaza de Colón y el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

Los aficionados al monopatín han mostrado sus mejores trucos en la competición game of S.K.A.T.E, modalidad en la que los participantes se han retado entre sí haciendo hasta cinco trucos (tantos como letras tiene la palabra skate). Además, tuvo lugar un best trick sobre superficies en forma de hexágono donde los skaters pudieron enseñar sus mejores maniobras freestyle. Hubo categorías masculina y femenina, tanto para menores como para mayores de 16 años y los premios consistieron en material para la práctica del skating, como tablas, camisetas y ruedas.

Por su parte, el actual campeón de España de BMX Flatland, Alberto Moya, ha liderado un equipo de cuatro riders en una batalla contra un grupo de breakdance con otros tantos bailarines. A mandos de las otras tres bicicletas, han estado Miguel Tardío, tercero en la misma modalidad este año, Miguel Monzón aka Guelo, que ha formado parte del top 10 mundial, e Iñigo Arroya. Los bailarines de Vandals Crew han estado dirigidos por el coreógrafo y bailarín profesional Alkonchel.

#Imperdible_03, organizado por la Fundación Cotec en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, ha acercado a los asistentes cómo la innovación está transformando las ciudades a través de un programa con más de 40 experiencias gratuitas que se puede consultar en www.losimperdibles.es. Entre ellas, pudieron pasear en diferentes modelos de vehículos autónomos, conocer los últimos sistemas de seguridad al volante instalados en un prototipo de SEAT, recorrer un itinerario por la ciudad de Madrid desde el aeropuerto a través de las soluciones de movilidad de thyssenkrupp, asistir a actuaciones musicales en directo y participar en talleres de arte urbano y análisis de datos abiertos.

