Mustela, marca responsable y comprometida, presenta #Yoquierolonatural

lunes, 26 de noviembre de 2018, 16:17 h (CET) Todos los productos de la marca están eco-concebidos para el respeto de las personas y el medioambiente en cada etapa de su ciclo de vida La historia de Mustela es la de una marca vinculada, desde su nacimiento, al respeto por el medioambiente, a la innovación y a la seguridad de sus productos. Sin embargo, en este 2018, el laboratorio dermocosmético Expanscience ha obtenido una certificación pionera, el sello B Corp, lo que refuerza, más si cabe, su compromiso con las familias y su incuestionable responsabilidad social.

Fruto de ello, su firma insignia Mustela ha presentado este jueves en Madrid #yoquierolonatural, el lema bajo el que engloba los cuatro compromisos que conforman su filosofía de marca. Con una madrina de excepción, la actriz Elena Furiase, la firma ha desgranado los principios que rigen todas sus acciones y productos:

Productos naturales: los productos Mustela Bebé contienen de media un 95% de ingredientes de origen natural, no tienen parabenos (ni fenoxietanol ni ftalatos) y son 100% hipoalergénicos, fomulados y testados para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas. Gracias a la experiencia de Expanscience en cuanto al dominio del mundo vegetal, Mustela ha desarrollado sus propios activos extraídos de la naturaleza como el aguacate, la cera de abeja o el girasol, cuyos beneficios enriquecen sus productos y garantizan el mimo de las pieles más delicadas desde el primer día.

Cuidados especiales: cada bebé es único, igual que cada tipo de piel, por lo que Mustela presenta una amplia gama de productos especialmente diseñados para adaptarse a todas las necesidades de la piel de los bebés y niños desde su nacimiento. Porque cada bebé nace con un tipo de piel y no es lo mismo una piel seca, sensible que atópica, estos productos integran los últimos avances en investigación y han sido concebidos bajo control dermatológico y pediátrico respondiendo a exigencias exclusivas de calidad, eficacia, seguridad y placer de utilización, y por supuesto teniendo en cuenta también su compromiso con el desarrollo sostenible.

Papás relajados: la llegada de un bebé a casa es sinónimo de alegría y, al mismo tiempo, es un tiempo nuevo y distinto, lleno de nuevas vivencias, en el que las mamás y los papás van aprendiendo día a día. Mustela quiere ayudarles y acompañarles en su aprendizaje; por ello, ha elaborado herramientas como un test para identificar el tipo de piel del bebé, vídeo-tutoriales con rituales, consejos y recomendaciones para que aprendan qué productos son los mejores para sus pequeños y cómo deben de aplicarlos. ¡Padres tranquilos, niños felices!

Respeto por el medioambiente: cuidar a los bebés implica también cuidar el planeta que van a heredar, de ahí que todos los productos Mustela estén eco-concebidos y eco-diseñados y tengan en cuenta el compromiso medioambiental en cada etapa de su ciclo de vida: el suministro de plantas respeta la biodiversidad y las comunidades locales; sus fórmulas con aclarado son 100% biodegradables; los envases son completamente reciclables y los estuches están hechos con cartón procedente de bosques de gestión sostenibles e impresos con tintas de origen vegetal; la electricidad utilizada para la producción es 100% verde y la distribución también se realiza bajo parámetros medioambientalmente y sostenibles.

Responsabilidad, naturalidad y transparencia

De este modo, Mustela reafirma su compromiso y responsabilidad con las familias y avanza si cabe aún más hacia una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) positiva, comprometida y nutrida por una fuerte misión social.

Baste como ejemplo que, de media, el 95% de los ingredientes de sus diferentes gamas para bebés y niños son de origen natural, uno de los porcentajes más altos del mercado. Y es que la naturalidad y la transparencia también son señas de identidad de la firma, que, en el marco de su política de anticipación, procede sistemáticamente a una doble evaluación toxicológica de sus ingredientes y fórmulas con el fin de ofrecer la mayor seguridad y responsabilidad en sus productos.

