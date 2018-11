Nuevo blog sobre industria, energía y economía: Somosindustriales.es Comunicae

lunes, 26 de noviembre de 2018, 16:30 h (CET) Somosindustriales.es, es un nuevo portal web dedicado principalmente a hablar de la industria, a la energía y a la economía, el cual ha sido aceptado con los brazos abiertos en internet, sobre todo en las redes sociales, ya que cuentan con más de 500 seguidores en Facebook La tecnología, la economía, la industria y la energía, son temas muy actuales, por los cuales muchas personas se preocupan por ellos, y quieren aprender lo máximo posible, pero el gran problema, es que al ser unos sectores que avanzan día tras día, de una forma tan rápida, muchas veces es complicado poder estar al día de todo lo que pasa y de todos los avances que se producen, así como de las noticias más novedosas.

Por esta razón, se ha querido crear un nuevo portal web, en el cual se han agrupado estos sectores (empresa, energía, industria, tecnología y economía) con la finalidad de poder hacer artículos de las noticias, consejos y curiosidades más novedosos, y de esta forma que las personas a las que les interese el tema, puedan tener acceso a todo ello en una única plataforma.

Además, en este blog, se hace una gran selección de las noticias más importantes, publicando única y exclusivamente artículos de calidad, bien redactados, con información precisa, y sin la publicación de artículos que podrían ser irrelevantes para la mayoría de personas a las cuales les interesa estos temas.

Aunque es un blog bastante nuevo, que ha llegado hace poco a las redes sociales, de momento ha tenido una gran acogida por el público, de hecho, ha sido espectacular, ya que, en muy poco tiempo, ha conseguido más de quinientos seguidores en Facebook, además es un dato que no para de crecer día tras día. Sin ninguna duda, esto es sinónimo de calidad.

Encontrar un buen posicionamiento en las redes sociales, es algo esencial para cualquier empresa o blog como este, ya que quiere decir que a la gente le interesa lo que muestran y que el contenido es de calidad, además de esta forma se pueden dar a conocer de una forma más rápida, que es lo que está pasando en el caso del portal web de https://somosindustriales.es/

El portal web, está dividido en diferentes categorías, por lo que, si la persona que lo mira, solo le interesa una de esas categorías, solo se tendrá que clicar a ese botón y no se tendrán porqué ver otras noticias, pero en caso de se un empresario o estar interesado en todo tipo de temas relacionados con la producción y las empresas industriales, la página de inicio es ideal para estar siempre al día, algo necesario en caso de moverse por este mundo.

