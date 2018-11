Tres consejos legales para evitar compras engañosas Han cambiado las reglas del juego y esto es clave para entender el auge de las ventas durante el Ciberlunes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de noviembre de 2018, 12:35 h (CET) Hoy es una de las fechas más esperadas para los consumidores españoles: el Cyber Monday o Ciberlunes. Como ya empieza a ser tradición, durante el lunes que sigue al Black Friday casi todos los portales online ofrecen 24h de rebajas en todo tipo de productos: desde dispositivos electrónicos hasta ropa o viajes.



El comercio electrónico o eCommerce en España es una realidad en auge. El año pasado un 73% de los internautas de entre 16 y 65 años no pudo resistirse a hacer clic sobre el botón de “comprar”, según el último Estudio Anual de eCommerce 2018 elaborado por IAB Spain. Asimismo, el gasto medio del comprador de comercio electrónico sigue manteniéndose entre los 50 y los 100 euros y cada vez cambian más las formas de adquirir productos. Si antes se compraba mayoritariamente a través del ordenador, ahora se hace a través de los dispositivos móviles.

En los últimos años han cambiado las reglas del juego y esto, para los expertos de DAS seguros, es clave para entender el auge de las ventas durante el Ciberlunes. Sin embargo, también alertan de los posibles riesgos de esta nueva modalidad y sobre la necesidad de comprar con responsabilidad para evitar compras engañosas.

Controlar los plazos La mayoría de los consumidores son conscientes de lo que supone comprar a través de internet. Sin embargo, y sobre todo para aquellos que apuran los días de descuentos, rebajas y ventas prenavideñas, hay algunos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta como, por ejemplo, los plazos de recepción o entrega.

En Internet los comercios deben cumplir las condiciones que ofrecen en todos sus productos: calidad, precio, política de devoluciones y, también, plazos de entrega. Los abogados de DAS Seguros recuerdan que “los derechos del consumidor que compra por Internet se regulan en la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y en la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios”. Respecto a los plazos de entrega es muy importante saber que en el caso de quela web o tienda donde compramos online no especifique lo contrario, existe un plazo establecido de entrega, por normativa, de 30 días.

Devoluciones Los especialistas de DAS Seguros también explican que al comprar por internet disponemos de 14 días para devolver lo que se ha comprado sin necesidad de justificación. En caso de devolución, el comercio tendrá que reintegrar el dinero abonado. Sin embargo, existen excepciones a la regla general, por lo que hay casos en los que la devolución en 14 días no es posible. Este es el caso, por ejemplo, de los productos personalizados. En estos casos sí cabe reclamar si se dan desperfectos.

Comprobar toda la información Conocer los datos del producto o servicio que vas a comprar es fundamental para comprar de forma responsable. En la web donde se realiza la compra deben aparecer todos los datos del producto: precio, características y garantías para dar la máxima información al comprador o compradora. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Es más fácil sufrir un ciberataque que una alergia Siete errores comunes que nos ponen en el punto de mira de los hackers Las nuevas tendencias en ciberseguridad para 2019 Las aplicaciones maliciosas en las tiendas oficiales sirven de ventana de acceso a virus en los dispositivos móviles Adquisición de datos en la tecnología aplicada La evolución en los sistemas de información está viviendo años de gloria Cinco claves por las que todo eCommerce necesita entregas programadas Los clientes valoran principalmente la recepción La contribución de la climatización a la conservación de datos Los CPD están constituidos por centenares de máquinas que trabajan de forma continua