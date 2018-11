El secreto para una piel de 10 está a tus pies Las sal es un excelente cosmético natural Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de noviembre de 2018, 12:32 h (CET) En la naturaleza existen muchísimos productos naturales que no solo aportan cientos de beneficios a la salud, sino también ayudan a nuestra piel a lucir saludable y luminosa. Los peelings de cosmética natural, los masajes con aceites esenciales y los productos elaborados sin químicos se abren camino en los mostradores y en los hogares tras haber demostrado sus grandes virtudes.

El ritual, hecho a partir de productos locales y naturales extraídos en su mayoría de las calas de la isla, permite reconectar con la tierra alcanzando un profundo nivel de relajación de los sentidos y la mente. Además, al utilizar sal marina como exfoliante, la piel recupera su brillo y vitalidad natural sin sufrir los daños que causan los químicos y astringentes normalmente utilizados en cosmética.

Beneficios cosméticos de la sal La sal es un componente fundamental en toda cocina y es también un producto natural que, utilizado correctamente, funciona como un maravilloso exfoliante. Además, este mineral también es utilizado en otros tratamientos cosméticos caseros:

Para crear ondas en el cabello: una mezcla de sal y agua en un frasco con atomizador funcionan como un espray natural con poca fijación, con el que se pueden lograr ondas naturales y duraderas que no dañan el cabello. Para eliminar la caspa: con un poco de sal gruesa se puede hacer una suave exfoliación en el cuero cabelludo, con lo que se eliminan las células muertas superficiales y, además, se absorbe el exceso de grasa en la piel. Para blanquear los dientes: cepillarse los dientes durante tres minutos con una solución de agua sal y bicarbonato, permite aclarar los dientes sin dañar el esmalte. Para combatir el acné: al mezclar un poco de sal con agua o aceite vegetal y aplicar en las zonas de la piel afectadas por el acné, ayudas a mantener limpios tus poros y a controlar las pieles oleosas.

