El Sevilla se pone líder y el Girona 'apaga' al Espanyol El Athletic Club se quedó en puestos de descenso tras su empate ante el Getafe Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de noviembre de 2018, 08:54 h (CET) El Sevilla se convirtió en el nuevo líder de LaLiga Santander después de imponerse este domingo con mucho trabajo y por la mínima (1-0) al Valladolid, mientras que el Girona endosó al Espanyol su primera derrota como local (1-3), el Villarreal se estrenó en casa ante el Betis (2-1) y el Athletic Club se quedó en puestos de descenso tras su empate (1-1) ante el Getafe, en partidos correspondientes a la decimotercera jornada liguera.



El equipo andaluz, que ya había ostentado la primera plaza del campeonato en octubre, volverá a saborear este privilegio al menos durante una semana tras hacer bueno el empate entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano con un nuevo triunfo ante su público, aunque su rival apretó hasta el final.



Los de Pablo Machín necesitaban su quinta victoria seguida en el Sánchez-Pizjuán para alcanzar el liderato, pero los de Sergio González no se lo pusieron nada fácil y con sus señas de identidad de esta campaña colapsaron el ataque de los locales, que apenas inquietaron a Masip.



Sin embargo, el Sevilla no desaprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo en estos primeros 45 minutos y André Silva cabeceó su octavo gol liguero tras un preciso centro de Pablo Sarabia para desatascar el encuentro y dar paso a una segunda mitad más entretenida porque el Valladolid se asomó más hacia la portería de Vaclik.



Así, el colegiado Del Cerro Grande anuló un gol a Enes Unal por fuera de juego posicional de Toni Villa, que podía estorbar la visión del guardameta, y el equipo vallisoletano se fue estirando en busca del empate, mientras que los sevillistas no aprovechaban sus opciones para tener tranquilidad.



Al final, Vaclik se erigió en protagonista con dos intervenciones ante Verde y Unal para asegurar los tres puntos y el liderato y dejar sin premio a un Valladolid que acumuló su cuarta jornada sin ganar, pero que sigue en zona media.



Además, el encuentro que medía al único equipo con pleno en casa, el RCD Espanyol, y al único que no había perdido aún a domicilio, el Girona, se decantó del lado visitante por 1-3, con Christian Stuani ganando el duelo de goleadores a Borja Iglesias.



El equipo de Eusebio Sacristan aguó la fiesta inicial del estreno de la nueva iluminación del RCDE Stadium y 'apagó' a los de Rubi con dos goles en dos minutos nada más comenzar el choque, obra de un ex local como el delantero uruguayo y justo después de que el goleador espanyolista se topase con el estado de gracia actual de Bono.



A partir de ese mal inicio y pese a que Patrick Roberts tuvo el 0-3, los blanquiazules se recuperaron para tomar el mando, pero apenas tuvieron opciones claras, y al inicio del segundo tiempo, los visitantes volvieron a perdonar, sobre todo con una buena opción de Borja García tras un fallo de Diego López.



Sin embargo, fue Iglesias el que alargó su gran estado de forma marcando por quinta jornada consecutiva y llegar a los ocho goles. El gallego tuvo el empate en su mano, pero Bono siguió inspirado, y su rechace, con todo a favor, lo envió Javi López por encima del larguero. Doumbia, en una contra, sentenció con algo de ayuda del portero local.



EL VILLARREAL SE ESTRENA EN CASA ANTE EL BETIS; EL ATHLETIC, EN DESCENSO

Por otro lado, el Villarreal cogió algo de aire y se alejó de la zona 'caliente' después de sacar una necesaria victoria, la primera del año en el Estadio de la Cerámica, por 2-1 ante un Betis que apenas se pareció al que dio un golpe en la mesa antes del parón ganando en el Camp Nou, con menos poderío ofensivo y de nuevo dando concesiones atrás.



Los dos equipos rivalizaron en una primera parte sin excesivas ocasiones, con Samu Chukwueze y Joaquín teniendo las mejores para cada lado, pero todo se decantó a favor del 'Submarino' al inicio de la segunda mitad. Gerard Moreno y Chukwueze marcaron dos tantos en apenas dos minutos y dejaron ya sin reacción a los verdiblancos, que apretaron al final para poner emoción con el gol de Lo Celso.



Finalmente, en el partido que abrió el domingo, el Athletic Club y el Getafe empataron a un gol en San Mamés, resultado que agrava el mal momento de los de Eduardo Berizzo que caen a los puestos de descenso a LaLiga Santander.



Tras una primera parte donde intentó dominar sin demasiado éxito ante un rival ordenado, el equipo rojiblanco se puso por delante en el marcador con un cabezazo del casi recién entrado Nolaskoain, pero el Getafe no se resquebrajó y logró empatar por medio de Mata que 'cazó' un balón suelto. Un cabezazo al larguero de Aduriz y la polémica por un penalti no señalado sobre el goleador visitante en el descuento marcaron los minutos finales.

